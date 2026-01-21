Turismo, San Marino hub dell'accessibilità mondiale: siglata l'intesa strategica con i vertici di UN Tourism

Il consolidamento della posizione sammarinese nel panorama turistico internazionale ha trovato oggi, a Madrid, un nuovo e significativo impulso. La delegazione della Repubblica, guidata dal Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, assiema al Segretario Particolare Alan Gasperoni, nominato Focal Point UN Tourism per San Marino, ha approfondito le linee programmatiche con i vertici dell’agenzia delle Nazioni Unite. L’incontro ha visto la partecipazione di Shaika Nasser Al Nowais, neo Segretaria Generale, affiancata dal Direttore Generale Natalya Bayona, dal Direttore per la Regione Europa Cordula Wohlmuther, dal Direttore delle Relazioni Esterne Bela Jakeli e dal Direttore per l’Innovazione Antonio Lopez de Avila. Durante il bilaterale sono emerse le priorità del nuovo mandato di UN Tourism, orientate verso una profonda riorganizzazione strutturale e un potenziamento delle sinergie tra settore pubblico e privato. La visione condivisa pone al centro la formazione delle nuove generazioni e lo sviluppo di modelli di sostenibilità che integrino le dimensioni economica, ambientale e sociale. In questo solco, l'organizzazione ha espresso il fermo auspicio che San Marino prosegua il lavoro d'eccellenza sull'accessibilità turistica, ambito in cui la Repubblica è riconosciuta come hub globale di riferimento. “La sintonia con la nuova guida di UN Tourism conferma la solidità del percorso intrapreso,” sottolinea il Segretario di Stato Federico Pedini Amati. “Parliamo di una visione che mette a sistema l'innovazione e l'inclusività. L'invito rivolto alla Segretaria Generale per l'edizione 2026 del Next Tourism Forum, focalizzata sugli investimenti, segna la volontà di trasformare San Marino nel laboratorio ideale dove testare le politiche turistiche di domani, capaci di generare valore reale per il territorio e opportunità concrete per i nostri giovani.” La proficua giornata è stata preceduta dall’inaugurazione dello spazio espositivo di San Marino presso la fiera Fitur. All’evento, curato dal personale dell’Ufficio del Turismo, hanno preso parte figure di spicco delle istituzioni italiane, tra cui il Presidente di ENIT Alessandra Priante e il Consigliere del Ministero del Turismo Gianluca Caramanna. La presenza congiunta testimonia la volontà di coordinare le strategie di promozione territoriale nell’area adriatica, valorizzando le peculiarità di una destinazione sicura e all’avanguardia. Il programma istituzionale in terra spagnola si concluderà domani con l’attesa udienza ufficiale dei Ministri del Turismo presso Sua Maestà il Re di Spagna, momento di altissima valenza diplomatica che suggella l'importanza del comparto quale motore di crescita e dialogo tra le nazioni.





c.s. Segreteria di Stato per il Turismo









