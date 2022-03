Turismo, si è costituita ufficialmente l'Associazione CTO San Marino

Il presidente Luca Ruco dichiara gli obiettivi: tutelare e rappresentare con specifica competenza il comparto del turismo organizzato ed organizzare una promo-commercializzazione strutturata e partecipata della destinazione San Marino tramite una più ampia collaborazione tra il pubblico ed il privato. Con piacere ed una punta di orgoglio comunichiamo che si è ufficialmente costituita l'Associazione CTO San Marino “Comitato Turismo Organizzato”. L'obiettivo è di dare un contributo alla crescita dei flussi turistici a San Marino, ridando fiato al comparto dei tour operator e delle agenzie di viaggio che è stato messo duramente alla prova, prima da due anni di pandemia ed ora dalla gravissima situazione di guerra ai confini dell’Europa. Intendiamo creare sinergie con le altre associazioni di categoria per contribuire all’economia del paese e fare la nostra parte con iniziative sinergiche ed anche benefiche.

Il Consiglio Direttivo è composto da: Luca Ruco (Presidente); Gianluca Castagni (Vice Presidente); Gabriel Pesaresi (Segretario Generale); Roberto Zagato (Tesoriere); Nei prossimi giorni, oltre a procedere al completamento dell'organigramma societario, l'Associazione avvierà le procedure per ottenere il riconoscimento ufficiale, al fine di poter operare a 360 gradi come comitato formalmente definito. Si conferma che il CTO San Marino continuerà la propria attività come ramo specialistico di OSLA, cogliamo quindi l'occasione per ringraziare pubblicamente OSLA, in particolare la Presidente Monica Bollini e il Direttore Generale Michele Andreini, che durante i durissimi mesi scorsi ci hanno sostenuto e supportato nei nostri confronti nelle sedi istituzionali, e soprattutto ci hanno incoraggiato ad andare avanti con il nostro progetto che oggi vede la luce.

Compiuto questo importante passo l'auspicio è di continuare con ancora maggiore forza e convinzione, per riportare al più presto il comparto a produrre ricchezza per il nostro paese, come faceva da decenni prima che avesse inizio la pandemia. Non si può inoltre non manifestare un sentito apprezzamento per lo spirito di collaborazione riscontrato da tutti gli imprenditori, dipendenti e collaboratori dei Tour Operator e delle Agenzie di viaggio Sammarinesi, che grazie alla disponibilità e al sacrificio da loro mostrati hanno fatto sì che il progetto CTO San Marino stia diventando realtà. Annunciamo infine che prossimamente verrà organizzata una serata pubblica di presentazione dell'iniziativa turistica, nell'ambito della quale si darà la possibilità, a chi fosse interessato, di diventare socio sostenitore dell'associazione così da contribuire concretamente allo sviluppo ed al rafforzamento del progetto che si intende portare avanti. Con il medesimo spirito la nuova associazione ribadisce che il gruppo dei soci promotori resta aperto al coinvolgimento di tutte le persone che desiderano mettere a disposizione le loro competenze e il loro impegno, per rendere sempre più forte la famiglia del CTO San Marino “Comitato Turismo Organizzato”. Sperando di aver fatto capire la nostra grave difficoltà aspettiamo urgenti risposte e ringraziamo del tempo dedicato.

Luca Ruco - Resp. Press