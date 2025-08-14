Turismo, Spinelli (FdI): in Riviera Romagnola boom di arrivi

Nonostante le difficoltà, la Riviera Romagnola si prepara ad affrontare il Ferragosto. Secondo i dati forniti dagli operatori - albergatori, gestori di stabilimenti balneari, titolari di pubblici esercizi e servizi turistici, incrociati, ad esempio, ai flussi autostradali dell’ultimo fine settimana - i segnali risultano positivi lungo tutta la costa: dai Lidi di Comacchio fino a Cattolica. La nostra Riviera si conferma anche nel mese di agosto tra le destinazioni più competitive e ricercate dagli italiani e dagli stranieri. Dopo un primo semestre 2025 molto incoraggiante per il turismo dell’Emilia Romagna, che ha visto in alcuni casi anche crescite a doppia cifra del turismo internazionale, e un luglio difficile per l’intero comparto balneare nazionale, la Riviera conferma comunque la sua attrattività. Il turismo nella nostra Regione ha saputo innovare mantenendo ben salde le sue radici. E’ per questo che voglio sottolineare la resilienza delle nostre imprese che non verranno mai lasciate da sole. Faccio gli auguri di un buon Ferragosto a tutti gli operatori e alle famiglie che sono in vacanza e a tutti coloro che verranno dopo il ferragosto perché l’accoglienza, l’organizzazione professionale e la simpatia oltre il buon cibo e l’entroterra da visitare non mancheranno. Colgo l’occasione per dire che governo Meloni c’è e ci sarà sempre, lo evidenziano gli strumenti che sono stati messi in campo in questi anni di legislatura.

