Turismo, Spinelli (FdI): Italia top in Europa grazie a governo Meloni

Turismo, Spinelli (FdI): Italia top in Europa grazie a governo Meloni.

“Ieri il Ministro Mazzi è stato ospite della rassegna ‘La Terrazza della Dolce Vita’, tenutasi nei giardini del Grand Hotel di Rimini e ha parlato del grande lavoro svolto dal governo Meloni e, più in generale, del lavoro di squadra portato avanti dalle istituzioni sul fronte turismo. I dati sono positivi sia a livello nazionale, che per quello che riguarda l’Emilia-Romagna. L’Italia è al top arrivi in Europa anche in estate. Al centro Riviera, città d'arte, Appennino, località termali e grandi eventi. Positivo anche il bimestre maggio-giugno. Quasi un turista su tre arriva dall'estero. Mazzi ha parlato anche dei cammini religiosi che sono un elemento importante. In questo territorio, dove l’accoglienza è fondamentale, il far squadra è un elemento che aiuta tutti. Infatti da qualche anno, di concerto con le politiche nazionali, si stanno siglando risultati che sono di primo ordine. Il bilancio dei primi sei mesi del 2026 registra in Emilia-Romagna 6.208.353 arrivi (+1,40%), di cui 1.829.788 provenienti dall'estero, e 17.539.149 pernottamenti (+3,05%), con 5.596.537 presenze straniere. Il turismo non è solo mare, ma anche aree interne. Registrati arrivi importanti anche nell’entroterra.

Molte persone scelgono un turismo più esperienziale che dà la possibilità di conoscere i nostri territori e di mangiare i prodotti a km zero”.



Comunicato stampa

La senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli

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