Turismo: Sport e musica si confermano un binomio vincente con PLAY DEEJAY SAN MARINO

Si è conclusa ieri con successo la seconda edizione di PLAY DEEJAY SAN MARINO, l’evento che ha saputo coniugare musica e sport in una cornice unica come quella di Cava degli Umbri e di Campo Bruno Reffi.

Sono stati oltre 1600 gli sportivi che nei due giorni hanno partecipato alle attività in calendario nelle giornate di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre. Davvero una macchia di colore rosso quella che sabato mattina ha invaso il centro storico, creata dagli oltre 600 atleti e non che hanno preso parte alla PlayRun.

La giornata di domenica è stata caratterizzata dalla seconda edizione della PlayBike, una pedalata cicloturistica che ha consentito ai 380 partecipanti con in testa Davide Cassani – CT della nazionale italiana di ciclismo - di apprezzare le suggestive colline del territorio sammarinese e romagnolo e di ripercorrere le salite che hanno contraddistinto la Tappa nr. 9 del Giro d’Italia 2019.

Ma non è tutto: sono state 240 le persone iscritte alle lezioni di group cycling e oltre 320 le attività di wellness & fitness proposte all’interno dello SPORT VILLAGE (yoga, pilates, functional training, fitmoving) alle quali ha partecipato anche l’instancabile Maddalena Corvaglia, madrina dell’evento.

Ottimo il riscontro ottenuto dalla new entry di quest’anno: il basket. Sono stati infatti 110 i ragazzi appassionati di questa disciplina sportiva a cimentarsi sul campo di 3x3 allestito nella ex pista di pattinaggio e a seguire le performance e le evoluzioni dei Da Move.

Un binomio vincente quindi quello tra sport e musica che nello scorso weekend ha portato sul Monte Titano un pubblico di oltre 6.500 persone per assistere, oltre che agli eventi sportivi anche ai music event di venerdì 30 e sabato 31 agosto e alle oltre 10 ore in diretta su radio Deejay.

Venerdì 30 agosto il live set di Benji e Fede, Shade e Federica Carta ha radunato i giovani fan già dalle prime ore del mattino in Cava degli Umbri con oltre 3.500 persone. Una serata musicale per tutte le età quella di sabato 31 agosto, con protagonisti in prima serata i giovani talenti Alberto Urso - vincitore di Amici - e Giordana Angi per poi lasciare spazio alle emozioni, con alcuni dei brani più toccanti di Dalla interpretati da RON. A chiusura della serata Alex Farolfi e Chicco Giuliani hanno fatto letteralmente ballare Cava degli Umbri. La conduzione è stata curata da Rudy Zerbi e Chicco Giuliani.

Tutti i numeri di Play Deejay San Marino

22 giorni di promozione a Riccione in occasione di Deejay On Stage, citazioni sul palco e passaggio di video promozionali su video wall di 70 mq e desk informativo “Casa San Marino” per tutta la durata dell’evento con distribuzione di materiale promozionale e coupon sconto;

oltre 200.000 persone presenti all’evento Deejay on Stage;

oltre 300.000 i passaggi stimati a Casa San Marino;

oltre 10 ore di diretta Radio Deejay con citazioni dedicate a San Marino; eccellenze territoriali raccontate in diretta da rappresentanti istituzionali (avv. Giovanna Crescentini – dirigente Segreteria Istituzionale, Stefano Gatti per la Federazione Balestrieri Sammarinesi), rappresentanti dei media (Carlo Romeo – Direttore generale San Marino RTV), del mondo dello sport (Alex de Angelis – pilota di MotoE per il Team Octo Pramac, Andrea Raschi e Erika Brancolini della Fed.ne Basket, Andrea Cicchetti – Coordinatore MotoGp Octo San Marino e Riviera di Rimini) e di aziende del territorio (Andrea Severi per San Marino Ebike Experience, Andrea Mini per Birrificio Abusivo, Marta Michelotti e Alessandro Michelotti per La Serenissima) con un numero potenziale di oltre 5.000.000 di ascoltatori;

Presenza sul sito ufficiale di Radio Deejay www.deejay.it oltre 4 milioni di utenti;

Presenza su Pagina Facebook Radio Deejay oltre 2 milioni di contatti;

Presenza sulle pagine Facebook di PLAY DEEJAY, RADIO DEEJAY, ENERGIA wellness & FItness; Deejay On Stage, Rudy Zerbi, Visit San Marino, complessivamente oltre 220.000 mila utenti;

Presenza su Instagram RADIO DEEJAY, ENERGIA wellness & Fitness; Deejay On Stage, Visit San Marino, complessivamente oltre 700 mila follower;

Presenza su Instagram Rudy Zerbi, Benji & Fede, Shade, Federica Carta, Alberto Urso, Giordana Angi, Ron, Chicco Giuliani, Alex Farolfi, Maddalena Corvaglia, Davide Cassani con oltre 6 milioni di follower in totale;

Per i 25 giorni totali dell’evento il contributo in favore di San Marino Performance, nell’ambito della sinergia pubblico-privato, è stato di 100.000 Euro lordi.

Il progetto, l’organizzazione e la realizzazione sono stati curati da San Marino Performance con la direzione artistica di Radio DEEJAY nella figura di Linus e con Rudy Zerbi come testimonial e amico di San Marino. L’evento è stato patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e il Turismo e dalla Segreteria di Stato per lo Sport e la Cultura della Repubblica di San Marino ed è stato realizzato in collaborazione con l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino. Media partner: San Marino RTV e Radio San Marino.

Un doveroso ringraziamento a tutta l’organizzazione, alle Segreterie di Stato coinvolte, alla Giunta di Castello di Città, alle forze dell’ordine, alle associazioni di categoria, agli sponsor, al Consorzio Terra di San Marino, alle aziende sammarinesi partecipanti e a quanti hanno collaborato all’evento.



Comunicato stampa

Ufficio Turismo San Marino