Turisti chiusi nella Prima Torre, le scuse degli Istituti Culturali

Turisti chiusi nella Prima Torre, le scuse degli Istituti Culturali.

La Direzione degli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino desidera esprimere le proprie scuse e il più sincero rammarico per quanto accaduto nella giornata di ieri, 7 ottobre 2026, quando due visitatori sono rimasti accidentalmente chiusi all’interno della Prima Torre. Si tratta di un episodio spiacevole e non conforme agli standard di accoglienza e di attenzione che gli Istituti Culturali intendono garantire a tutte le persone che scelgono di visitare il patrimonio culturale della Repubblica di San Marino. La Direzione prende atto dell’accaduto con la massima serietà e sta effettuando le necessarie verifiche per comprendere le circostanze che hanno determinato l’episodio e adottare tutte le misure necessarie affinché una situazione analoga non possa ripetersi. Ai due visitatori coinvolti vanno le più sentite scuse per il disagio e per la spiacevole esperienza vissuta, rinnovando l’impegno degli Istituti Culturali a garantire la massima attenzione alla sicurezza, all’assistenza e all’accoglienza dei visitatori.

C.s. - La Direzione degli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino

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