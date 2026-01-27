Tutela delle fasce della popolazione più vulnerabili al centro del confronto tra il Comites e Sinistra Italiana

Venerdì scorso una delegazione di Sinistra Italiana composta dal Segretario Regionale Emilia - Romagna Fortunato Stramandinoli, dal Segretario Provinciale di Rimini Paolo Rossi e dall’Assessora al Lavoro, al Patto per il Clima, alle Politiche per i Giovani, ai Diritti, al Benessere degli Animali ed alle Politiche per la Pace del Comune di Rimini Francesca Mattei è stata ospite del Comites San Marino. Gli illustri esponenti politici sono stati ricevuti dal Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei e da un nutrito gruppo di sostenitori composto da Paolo Cecchini, Alessandro Ceriani, Riccardo D’Orazi, Luisanna Tuti, Gianni Ricciardi e dal Prof. Renato Di Nubila. A partecipare all'incontro anche Milena Pierri e Gian Luigi Macina del Direttivo di Rete ed una delegazione di ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE della Provincia di Rimini e della Repubblica di San Marino composta dal Vicepresidente Pacifico Vincenzo Fabiani, dal Coordinatore Rapporti Estero – Repubblica di San Marino Adalmiro Bartolini e dalla Segretaria Maria Paola Pasquali. Ad introdurre il dibattito il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei che presentando gli ospiti ha ricordato come Sinistra Italiana erediti la tradizione politica, culturale ed ideologica della sinistra europea che ha sempre cercato di conciliare crescita e diritti, mercato e welfare, modernizzazione e giustizia sociale. Il Partito nacque dapprima come movimento il 7 novembre 2015, allorquando un gruppo di appartenenti a vari partiti della galassia della sinistra, come Sinistra Ecologia Libertà, Partito Democratico e L'Altra Europa con Tsipras, costituirono gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati ed al Senato. Per poi costituirsi ufficialmente come Partito politico nel congresso fondativo svoltosi a Rimini dal 17 al 19 febbraio 2017 che determinò l'elezione di Nicola Fratoianni a Segretario e che vide la partecipazione come ospiti anche di Giuseppe Civati, Luigi de Magistris, Maurizio Acerbo, rappresentanti di SYRIZA, Podemos ed altri partiti della Sinistra Europea. L’incontro con Sinistra Italiana ha rappresentato un’occasione di confronto democratico sulle questioni riguardanti i lavoratori frontalieri, i pensionati ed i cittadini italiani residenti all’estero ed un momento di ascolto, di condivisione di idee, opinioni, informazioni ed esperienze. Il Segretario Regionale Emilia- Romagna Fortunato Stramandinoli ha assicurato i partecipanti all’incontro che il suo Partito continuerà a difendere le fasce della popolazione più vulnerabili, con particolare attenzione rivolta agli italiani all’estero e continuerà a promuovere dignità, equità e progresso sociale. “Perché la più grave emergenza sociale è l’adeguamento dei redditi al costo della vita e la questione del mancato riconoscimento dei diritti previdenziali - ha chiosato il Segretario Provinciale Rimini di Sinistra Italiana Paolo Rossi – per questo occorre continuare a denunciare le politiche che aumentano le disuguaglianze” – ha concluso l’Assessora al Comune di Rimini Francesca Mattei.

C.s. - Comites San Marino Sinistra Italiana







