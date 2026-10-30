Tutele civiche reali: a che punto siamo?

Tutele civiche reali: a che punto siamo?.

È una domanda che nasce ripercorrendo alcune nostre iniziative, volte a stimolare il rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali nella Repubblica di San Marino, attraverso uno degli strumenti più antichi e preziosi della nostra democrazia: le Istanze d'Arengo. In particolare, ci riferiamo a tre proposte accolte dal Consiglio Grande e Generale con consenso unanime, ma delle quali, una volta concluso l'iter istituzionale, abbiamo incontrato non poche difficoltà a seguirne il cammino e a conoscerne gli sviluppi concreti. Forse sarà anche un limite nostro, ma non sempre è semplice comprendere che cosa accada dopo un'approvazione, quali passi vengano compiuti e quali risultati siano stati raggiunti. Nel 2021 veniva approvata la nostra Istanza «Una firma contro l'odio», con la quale chiedevamo strumenti più efficaci per prevenire e contrastare l'intolleranza e le discriminazioni. Alla proposta di istituire una Commissione Speciale per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo e istigazione all'odio e alla violenza, sembrò poi preferirsi un percorso di rafforzamento degli organismi già esistenti. Un orientamento che poteva avere una sua logica, ma del quale oggi ci piacerebbe conoscere gli sviluppi e, soprattutto, quanto sia stato effettivamente realizzato. Nel 2024 il Consiglio accoglieva la nostra richiesta di istituire un Garante Nazionale dei Diritti Umani, indipendente e dotato di adeguati strumenti di tutela, capace di rappresentare un punto di riferimento autorevole per tutti i cittadini. Nel febbraio di quest'anno, infine, veniva approvata un'altra nostra Istanza per l'introduzione di una normativa contro le discriminazioni basate sulla disabilità, in grado di garantire strumenti giudiziari rapidi, accessibili ed effettivi. In merito a quest'ultima Istanza, il Governo ha recentemente riferito che il Dipartimento Affari Europei sta studiando un progetto di legge quadro in materia di non discriminazione, nell'ambito dei lavori di adeguamento dell'ordinamento sammarinese all'Accordo di Associazione con l'Unione Europea. Un orientamento certamente apprezzabile, del quale sarebbe tuttavia importante conoscere i tempi di realizzazione e, soprattutto, come verranno garantite le specifiche tutele richieste dalla nostra Istanza. Tre richieste diverse, nate in momenti differenti, ma unite da un medesimo filo conduttore: fare in modo che i diritti riconosciuti sulla carta trovino effettivo riscontro nella vita delle persone, soprattutto quando quei diritti vengono negati o violati. Ed è proprio seguendo questo filo che torniamo a interrogarci su uno degli impegni annunciati dal Governo, ovvero l'istituzione del Garante Nazionale dei Diritti Umani (Ombudsman), una figura indipendente chiamata a promuovere e tutelare i diritti fondamentali, offrendo ai cittadini un ulteriore strumento di garanzia. Un progetto per il quale, stando a quanto previsto a pagina 128 del Programma Economico 2026, il Governo aveva indicato l'adozione e la conclusione dell'iter già nei primi mesi di quest'anno. Proprio in queste ore, la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) del Consiglio d'Europa ha pubblicato le proprie conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni rivolte a San Marino, riconoscendo i passi compiuti ma giudicando ancora soltanto parzialmente attuata la raccomandazione relativa all'istituzione di un organismo indipendente per l'uguaglianza. Un riscontro autorevole che conferma l'importanza del percorso intrapreso e, al tempo stesso, la necessità di portarlo a compimento, chiarendone tempi e prossimi passaggi. Siamo ormai alle porte di novembre. A che punto è quel progetto? Esiste un testo definito? Quando sarà presentato? Quali funzioni e competenze saranno concretamente attribuite al Garante e come si coordinerà con gli organismi di tutela già esistenti? E quali sviluppi ha avuto, nel frattempo, il percorso verso la legge quadro contro le discriminazioni annunciata dal Governo? Sappiamo che le procedure istituzionali prevedono un riferimento del Governo sulle Istanze accolte e che tradurre le proposte in provvedimenti concreti richiede tempo e approfondimenti. Ma tra una risposta formale e la sua effettiva attuazione c'è un percorso del quale i cittadini dovrebbero poter conoscere gli sviluppi, le eventuali difficoltà e i tempi previsti. Perché, quando si parla di diritti fondamentali, il tempo non è una variabile indifferente. Ogni ritardo può significare una tutela che manca, una discriminazione senza adeguata risposta, un cittadino che continua a non sapere a chi rivolgersi. In questo percorso riteniamo essenziale il coinvolgimento effettivo della società civile e, per le questioni che riguardano direttamente le persone con disabilità, delle loro organizzazioni rappresentative. Il principio del «Nulla su di noi senza di noi» non può ridursi, come purtroppo ancora accade, alla semplice possibilità di formulare osservazioni su decisioni già sostanzialmente definite. In fondo, è proprio questo il senso della nostra riflessione: una democrazia si rafforza non soltanto quando ascolta i suoi cittadini, ma anche quando dà valore e continuità alla loro partecipazione.

C.s. - Attiva-Mente

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