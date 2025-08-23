Tuttavia… che Spettacolo! 2025: la Pet Therapy grande protagonista

La quinta edizione di “Tuttavia… che Spettacolo!”, in programma dall’11 al 14 settembre a Serravalle (RSM), conferma la sua vocazione inclusiva e multisensoriale, aprendo il cuore a grandi e piccoli con un appuntamento davvero speciale: la Pet Therapy sarà tra i momenti più attesi del weekend, con attività pensate per favorire il benessere, l’interazione e l’incontro con gli animali.

Sabato 13 settembre sarà il turno del Podere Ludico F.A.Bella, con la presenza di Valeria Del Magna, operatrice certificata in Interventi Assistiti con Animali, regolarmente iscritta a Digital Pet, nonché educatrice professionale socio-pedagogica ed educatrice cinofila. Valeria guiderà i partecipanti in un percorso di conoscenza e interazione diretta con galline, porcellini d’India, cani e asini: un’esperienza unica per scoprire il linguaggio e l’affetto degli animali in un contesto ludico-educativo.

Domenica 14 settembre toccherà invece a Chiaramilla, realtà attiva da oltre 16 anni in Emilia-Romagna nel campo degli Interventi Assistiti con Animali, riconosciuta dal CRN e dal Ministero della Salute. Con Marina Casciani, operatrice esperta, arriveranno ospiti d’eccezione: Lorenzino l’alpaca e Kuzco il lama, due amici dal cuore tenero pronti a farsi conoscere e coccolare. Con loro anche le fedeli “colleghe a quattro zampe” Rucola e Gilda (shi-tzu) e Cecilia (barboncina), protagoniste di sessioni di pet therapy che conquisteranno tutti.

E non finisce qui: durante il weekend il pubblico potrà assistere a ben 6 show “Amici Rapaci”, spettacolo e attività didattica a cura della Falconeria Bergamotti, per ammirare da vicino il fascino e le abilità dei rapaci in volo.

La Pet Therapy, con i suoi straordinari benefici per l’inclusione e il benessere psico-fisico, sarà così un filo conduttore della manifestazione, accanto alle tante attività sportive, culturali e solidali che fanno di Tuttavia… che Spettacolo! un evento unico nel panorama sammarinese.

Per consultare il programma completo e sempre aggiornato:

attiva-mente.info/progetti/sport/tuttavia/tuttavia-che-spettacolo-2025

Vi aspettiamo!



Il Comitato Organizzatore (comunicato stampa)












