"Tuttavia... che Spettacolo!" 2025: un abbraccio collettivo che si rinnova a San Marino dal 11 al 14 settembre

C'è un luogo, una volta all'anno, dove le differenze si intrecciano come fili di un unico tessuto, dove i sorrisi si moltiplicano, i pregiudizi si sciolgono e la bellezza prende forma in ogni gesto condiviso. Quel luogo si chiama "Tuttavia... che Spettacolo!" ed è pronto a tornare nella Repubblica di San Marino, dal 11 al 14 settembre 2025, per la sua quinta edizione. Promossa dall'associazione Attiva-Mente, in collaborazione con Batticinque, Acquabike e San Marino for the Children, la manifestazione accoglierà adulti, bambini, giovani e famiglie in un programma che intreccia mototerapia, arte, cultura, sport accessibile e relazioni autentiche, in un clima di festa e riflessione.

Cosa accadrà in questi quattro giorni? • Saranno le moto d'acqua e da cross a dare il via all'adrenalina, con bambini e adulti accompagnati da piloti esperti in attività di mototerapia; • Sarà possibile praticare yoga accessibile all’alba, grazie alla presenza della campionessa paralimpica Patrizia Saccà, che presenterà anche il suo ultimo libro "Il Saluto alla Luna"; • La piazza centrale si animerà con partite di Pickleball, Bubble Football e Ultimate Frisbee inclusivo, dove l'unica regola è il rispetto; • Si correrà e si camminerà nella Color Run, una festa di colori per dire che il genere umano è fatto di mille sfumature e ognuna è preziosa; • Si approfondirà il tema dell’affettività come terapia; • Si potranno sperimentare musicoterapia, danza evolutiva, pet therapy, biblioterapia e laboratori con animali, libri, corpi, storie e suoni; • Luca Trapanese e sua figlia Alba, madrina della manifestazione, porteranno una testimonianza viva di amore, adozione, imperfezione e bellezza. Due suoi libri saranno disponibili per il firma copie grazie alla Libreria Il Boccino d'Oro; • E molto, molto altro ancora.

Perché questo evento è così speciale? Perché non si limita a parlare di inclusione, ma la vive e la rende visibile. Perché ogni attività è pensata per tutti e con tutti, perché si creano legami che durano più di un weekend, perché non serve un palco per riconoscersi protagonisti. "L'inclusione non è un obiettivo: è un modo di stare insieme nel mondo." "Ogni gesto gratuito è già spettacolo." Anche quest'anno, il villaggio Moto-Solidale sarà il cuore pulsante dell'iniziativa, con stand, momenti esperienziali e tante occasioni per emozionarsi. Un pensiero speciale sarà dedicato al ricordo di Maurizio Taddei, figura simbolica di questo progetto. Come da tradizione, la solidarietà sarà protagonista: parte delle offerte raccolte contribuiranno a sostenere il progetto umanitario "Joy is a Right - San Marino per i bambini di Baan Unrak" e le attività di Attiva-Mente.

L’accesso è a offerta libera. Il bracciale giornaliero (5 EUR) permette di partecipare a tutte le attività. Le persone con disabilità partecipano gratuitamente. Tutti i dettagli e il programma aggiornato sono disponibili su: www.attiva-mente.info/progetti/sport/tuttavia/tuttavia-che-spettacolo-2025 Contatti stampa: contatto@attiva-mente.info / www.attiva-mente.info



c,s, Comitato Organizzatore