Tuttavia… che Spettacolo!

Lo Spettacolo sta per cominciare, sono in corso gli ultimi preparativi per l'Evento speciale che si svolgerà nelle giornate del 9, 10 e 11 settembre e prevede un programma ricco, divertente ed emozionante. Per il “Comitato Organizzatore” è una grande soddisfazione poter accogliere nuovamente a San Marino persone e famiglie a cui far sperimentare la Mototerapia, un’esperienza unica che prevede di far provare ai bambini con o senza disabilità, giovani e adulti, le sensazioni a bordo di moto, minimoto, quad, go kart, aerei, mongolfiera e persino un esilarante servizio taxi con auto da rally. Si tratta di una vera e propria terapia ideata dall’atleta Vanni Oddera, che da diversi anni porta avanti senza sosta la sua missione non solo in Italia ma in tutto il mondo. Per chi non lo conoscesse, Vanni Oddera è un campione di motocross freestyle, che ha inventato la Mototerapia nel 2009 e da allora ogni anno ha organizzato esibizioni di salti acrobatici con le sue moto, feste e molte altre iniziative, comprese le visite negli ospedali, raccogliendo donazioni per sostenere il cammino dei giovanissimi più vulnerabili. Informiamo che la prossima riunione organizzativa si terrà martedì 23 agosto alle ore 20.30 presso la Sala Montelupo di Domagnano, chi volesse dare una mano nei preparativi e durante la manifestazione è il benvenuto, abbiamo bisogno di aiuto. Per info scrivere a mototerapiarsm@gmail.com oppure su Whatsapp al 3371010500 Il Programma completo della manifestazione, che prevede molto altro è disponibile sul sito www.attiva-mente.info

Cs - Attiva-Mente