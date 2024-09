Tuttavia... che Spettacolo! - Disability Pride: "Grazie a tutti"

A nome del Comitato Organizzatore e delle associazioni che hanno collaborato con noi, desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la quarta edizione di Tuttavia... che Spettacolo! - Disability Pride. Nonostante alcuni imprevisti, qualche defezione e, soprattutto, l’incedere costante e continuo del mutamento delle condizioni meteorologiche, che ci ha accompagnato nel corso delle giornate, lo spirito di solidarietà, la partecipazione e l'entusiasmo di tutti i presenti hanno contribuito a portare a compimento con successo l'evento. Il nostro grazie va innanzitutto agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, alle Segreterie di Stato e alle Commissioni che ci hanno sostenuto, alla Giunta di Castello di Serravalle e al CONS per il prezioso supporto. Senza la loro partecipazione istituzionale, non avremmo potuto raggiungere questo traguardo così importante per la nostra comunità. Un ringraziamento speciale va a tutte le associazioni di volontariato, che hanno aderito all’Iniziativa “Volontariato in Fiera”. Dalla mototerapia alle esibizioni di boccia paralimpica, fino agli spettacoli e agli incontri di approfondimento, ogni momento è stato unico e ha contribuito a rafforzare il messaggio di inclusione e uguaglianza che da sempre ci guida. Un grazie enorme ai tanti volontari, senza i quali nulla si sarebbe potuto realizzare. Hanno dimostrato che il vero valore di una comunità sta nella sua capacità di prendersi cura degli altri, offrendo tempo, energia e impegno senza chiedere nulla in cambio. La loro dedizione è stata fondamentale per la riuscita dell’evento. Un sentito grazie anche agli sponsor che con il loro sostegno ci hanno permesso di realizzare questa manifestazione e di dare un contributo concreto alle cause benefiche che ci stanno a cuore. La loro generosità ci consente di guardare al futuro con fiducia. Infine, il nostro più caloroso ringraziamento va al pubblico, che con la sua presenza ha dimostrato quanto sia importante partecipare e sostenere iniziative che promuovono il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e la solidarietà. Nonostante il meteo non proprio favorevole e altri eventi concomitanti, avete scelto di essere con noi, e per questo vi siamo profondamente grati. Con tale soddisfazione e anche un pizzico di orgoglio per i numerosi ringraziamenti che ci giungono, prepariamo con molta più serenità l’ultimo tassello che completerà questa edizione, dato che si svolgerà sicuramente al riparo dalle intemperie, la serata di consegna del ricavato in beneficenza. Sarà un altro momento emozionante che celebreremo tra qualche settimana. Grazie di cuore a tutti. Tuttavia... che Spettacolo! è stato ancora un gran risultato, e lo dobbiamo a ciascuno di voi.

Con gratitudine, il Comitato Organizzatore