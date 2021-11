“Tuttavia…che Spettacolo!", le donazioni devolute a Still I Rise

“Tuttavia…che Spettacolo!", le donazioni devolute a Still I Rise.

Le libere donazioni effettuate durante la prima edizione de “Tuttavia…che Spettacolo! – la Mototerapia a San Marino”, l’Evento dedicato alla memoria di Taddei Maurizio, saranno devolute a Still I Rise, Organizzazione internazionale indipendente che assicura istruzione, protezione e dignità a minori profughi e vulnerabili. I fondi raccolti saranno affidati direttamente nelle mani del Presidente Nicolò Govoni lunedì 29 Novembre alle ore 18.30, presso il Grand Hotel di San Marino Città e saranno destinati al Progetto per rendere accessibile agli studenti con disabilità la Scuola di Mathare, una delle baraccopoli più grandi al mondo che si trova in Kenya. L’organizzazione dell’Evento ringrazia tutti coloro che hanno contribuito mantenendo acceso il motore della solidarietà durante tutta la manifestazione. Diamo appuntamento a tutti all’edizione 2022.

c.s. Mototerapia San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: