Tuttavia… che Spettacolo!: Per Maurizio. Per tutti

Tuttavia… che Spettacolo! – Festival delle Co-Terapie, così denominato quest’anno, è un evento unico nel suo genere, capace di intrecciare inclusione, sport, cultura, solidarietà ed emozioni autentiche, ma un evento come questo non nasce mai da solo, prende forma grazie a una rete di persone, realtà e istituzioni che, insieme, costruiscono qualcosa di più grande.

Il Comitato Organizzatore desidera esprimere fin da ora un sincero ringraziamento a tutti coloro che stanno rendendo possibile questa edizione: Il sostegno delle Istituzioni ha avuto un ruolo fondamentale. Gli Ecc.mi Capitani Reggenti hanno concesso l’Alto Patrocinio, affiancati dalle Segreterie di Stato per il Lavoro, lo Sport, la Sanità e Sicurezza Sociale, il Turismo, l’Istruzione e la Cultura. Fondamentale anche il supporto della Giunta di Castello di Serravalle.

Al nostro fianco ci sono anche le Commissioni Pari Opportunità e CSD ONU, nonché sostenitori preziosi come la Società Unione Mutuo Soccorso (SUMS), il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) e la Comunità dei cittadini sammarinesi residenti all’estero, che ci aiutano ad amplificare l’impatto positivo della manifestazione. Accanto a loro, ci danno una grossa mano partner tecnici e collaborativi: l’Associazione Batticinque, San Marino for the Children, Aquabike San Marino, la Federazione Sammarinese Motociclismo, l’Aeroclub San Marino, il Panathlon Club di San Marino e San Marino RTV, media partner ufficiale dell’iniziativa.

Un pensiero speciale va ai Volontari, il cuore pulsante del Festival. A chi si sta già impegnando e a chi si unirà nei prossimi giorni: il vostro entusiasmo, il vostro tempo e la vostra presenza sono il dono più prezioso. Ci attendono alcune settimane di lavoro serrato, ma siete davvero lo spettacolo più bello.

Un sentito ringraziamento va anche ai numerosi Sponsor, che ci accompagnano con fiducia e concretezza: UEBBA, Group Pack, Marlù Gioielli, Sestamarcia, Manza Officina Meccanica, PRINTER, Oceantex, Agrigarden, GEM BB, Comifer, Energreen, Focaccia, Co-ass, Fior di Verbena, Kadò, IAM Igiene Ambientale Management, Far Viaggi, Titancoop, Moroni & Sammarini, AtenaGroup, Scootermania, Pipa, Global Phone, TADDIA Group, Osteria da Giulio, Angela Veste Piada, Zonzini Interauto, Jacqueline Centro Benessere, L'Altro Gelato, Salone Martissima, C’È - Centro Commerciale San Marino, La Carretta Caffè & Pub, Titan Drink, Area Canghiari, Nonsolomoda Milena, Prina Termoidraulica, Stazione di Servizio Pitro, La Bottega del Buongustaio, Banca di San Marino, NT Capital SG, Titan Travel, L’Antincendio Sammarinese, Centro Veterinario Sammarinese, Bodyline Wellness Center, Koppe, Elledue Assistenza Linguistica, Car Wash, Piscina POP Belvedere, Lynda Shop.

Un grazie particolare va anche alla Sezione di San Marino dell’International Police Association, per il sostegno concreto e la vicinanza sincera.

Tuttavia… che Spettacolo! vuole essere anche quest’anno uno spazio libero, accessibile, colorato e pieno di stimoli, capace di accogliere tutti, senza barriere. Le attività saranno tutte a offerta libera, e il ricavato andrà a sostenere due realtà importanti: il progetto umanitario “Joy is a Right – San Marino per i bambini di Baan Unrak”, e l’associazione Attiva-Mente, per continuare a promuovere percorsi di Vita Indipendente e altre iniziative sociali.

E per consultare il programma completo e sempre aggiornato:

attiva-mente.info/progetti/sport/tuttavia/tuttavia-che-spettacolo-2025

Questa manifestazione assume un significato ancora più speciale, poiché è dedicata alla memoria di Maurizio Taddei, amico fraterno dell’associazione Attiva-Mente e della comunità sammarinese. Maurizio ci ha lasciato in punta di piedi, con quella discrezione, quell’ironia e, soprattutto, quell’altruismo che l'ha sempre contraddistinto. E se questo evento continua a volare alto, è anche grazie a lui e a ciò che Maurizio ha insegnato a molti: esserci, senza chiedere nulla in cambio.

“…e questo è quanto!.”



Comunicato stampa

Il Comitato Organizzatore

Mototerapia San Marino