Tuttavia… che Spettacolo! – Quinta Edizione: il Festival delle co-terapie

Torna a settembre uno degli eventi più attesi dell’anno: Tuttavia… che Spettacolo!, che giunge alla sua quinta edizione, si terrà nei giorni 5, 6 e 7 settembre 2025 presso il Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle, accanto al Multieventi.



L’edizione di quest’anno sarà caratterizzata dal “Festival delle co-terapie”, un’occasione unica per scoprire e sperimentare terapie complementari rivolte a bambini e adulti, con o senza disabilità.



Tra le attività proposte, assieme alla Mototerapia sempre protagonista dell'Evento, troverete:



- Pet Therapy: interazione con gli animali per migliorare il benessere psicofisico.

- Clownterapia: tecniche di clownerie per regalare sorrisi e promuovere il benessere emotivo.

- Musicoterapia: la musica come strumento per rilassamento, comunicazione e creatività.

- Arteterapia: espressione artistica per la crescita personale e la guarigione emotiva.

- Biblioterapia: la lettura come strumento di consapevolezza e supporto psicologico.

- Sex Therapy: per sensibilizzare sul diritto alla sessualità e all’affettività, un tema di crescente rilevanza, recentemente al centro di un’Istanza d’Arengo approvata dal Consiglio Grande e Generale.



Il Festival rappresenta un momento di incontro, scoperta e condivisione, con l’obiettivo di promuovere il benessere e l’inclusione attraverso approcci innovativi e accessibili a tutti.



Collaborare con noi

Stiamo già mettendo a punto idee e sorprese; chiunque desideri contribuire all’organizzazione o proporre iniziative e attività è invitato a contattare Attiva-Mente. Siamo aperti a collaborazioni con associazioni, professionisti, volontari e tutti coloro che vogliono dare il proprio supporto per rendere questa edizione ancora più speciale.



Per informazioni, scrivere all’indirizzo email: contatto@attiva-mente.info



Vi aspettiamo per tre giorni indimenticabili all’insegna del divertimento e della solidarietà!



Comunicato stampa

Il Comitato Organizzatore

Attiva-Mente