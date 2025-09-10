TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
10:38 Miss Italia 2025, svelata la giuria della finale 09:33 Iss: San Marino entra per la prima volta nell'European Palliative Care Atlas 2025 dell'OMS 08:38 La Polonia abbatte droni russi entrati nel suo spazio aereo, "È stato un atto di aggressione" 07:35 Recuperato il corpo dell'uomo precipitato dal Passo delle Streghe: è un 38enne del Ferrarese 01:24 Nanni: "Ci servirà per le prossime partite", Salicioni: "L'esordio una bella emozione", Colombo: "Dobbiamo giocare come nella ripresa" 01:14 Cevoli: "Ci vuole più cattiveria in queste partite", De Leo: "Molto soddisfatti"
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Tuttavia… che Spettacolo!: Rinviato l'incontro con Luca Trapanese e Alba

10 set 2025
Tuttavia… che Spettacolo!: Rinviato l'incontro con Luca Trapanese e Alba

L’appuntamento previsto per venerdì 12 settembre, alle ore 21.00, presso la Sala Montelupo di Domagnano, con Luca Trapanese e Alba, nell’ambito della quinta edizione di “Tuttavia... che Spettacolo!”, è stato rinviato a data da destinarsi. La decisione, presa in pieno accordo con Luca Trapanese, non dipende dalla nostra volontà né da cause organizzative imputabili al scrivente Comitato. Ci teniamo però a sottolineare che questo importante momento non verrà cancellato, ma riproposto al più presto. Siamo certi che l’attesa sarà ampiamente ripagata dall’incontro con Luca e Alba, la cui storia rappresenta un simbolo di amore, inclusione e coraggio. A nome di Attiva-Mente, ci scusiamo per il rinvio e ringraziamo fin d’ora tutte le persone che avevano manifestato entusiasmo e interesse per questa serata speciale. Seguiranno aggiornamenti con la nuova data appena sarà definita.

Per restare informati: https://www.attiva-mente.info/progetti/sport/tuttavia/tuttavia-che-spettacolo-2025

c.s. Tuttavia che spettacolo    





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa