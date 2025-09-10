Tuttavia… che Spettacolo!: Rinviato l'incontro con Luca Trapanese e Alba

L’appuntamento previsto per venerdì 12 settembre, alle ore 21.00, presso la Sala Montelupo di Domagnano, con Luca Trapanese e Alba, nell’ambito della quinta edizione di “Tuttavia... che Spettacolo!”, è stato rinviato a data da destinarsi. La decisione, presa in pieno accordo con Luca Trapanese, non dipende dalla nostra volontà né da cause organizzative imputabili al scrivente Comitato. Ci teniamo però a sottolineare che questo importante momento non verrà cancellato, ma riproposto al più presto. Siamo certi che l’attesa sarà ampiamente ripagata dall’incontro con Luca e Alba, la cui storia rappresenta un simbolo di amore, inclusione e coraggio. A nome di Attiva-Mente, ci scusiamo per il rinvio e ringraziamo fin d’ora tutte le persone che avevano manifestato entusiasmo e interesse per questa serata speciale. Seguiranno aggiornamenti con la nuova data appena sarà definita.

Per restare informati: https://www.attiva-mente.info/progetti/sport/tuttavia/tuttavia-che-spettacolo-2025

c.s. Tuttavia che spettacolo










