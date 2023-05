"Tuttavia...che Spettacolo!" si fa in quattro!

Quest'anno la manifestazione organizzata da Attiva-Mente sotto l'Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti si farà in quattro!!! Tante, infatti, saranno le giornate di attività 31 Agosto, 1, 2 e 3 Settembre e quattro saranno i destinatari dei proventi derivanti dalle libere offerte: - la Cooperativa Cuore 21, braccio operativo dell'associazione Centro 21, si occupa di attività educative per da bambini, adolescenti ed adulti, e offre sostegno a tutte le famiglie che hanno al loro interno persone con disabilità intellettiva. - la Cooperativa Sociale Montetauro di Coriano, che svolge un servizio socio-assistenziale-sanitario nei confronti di minori e adulti con disabilità, di minori e ragazze in gravi situazioni socio-familiari, ragazze madri e immigrati. - la San Marino for the Children, organizzazione indipendente che ha per scopo principale la promozione e la tutela dei diritti dei minori a San Marino ed in ogni parte del mondo. - i bambini con disabilità assistiti dall’U.O.C. Pediatria dell’I.S.S. Sarà un'altra edizione in cui la Mototerapia ricoprirà il ruolo di protagonista ma avremo tantissime altre attività e sorprese: confermata l'annunciata finestra sull'educazione stradale con la presenza per la prima volta a San Marino del "Pulmann Azzurro", l’aula scolastica multimediale itinerante della Polizia di Stato italiana. L'apporto economico e dei volontari è fondamentale, pertanto chi volesse donarci un contributo per l'organizzazione può farlo utilizzando i dati bancari di Attiva-Mente IBAN: SM88E0854009800000060146608, oppure offrendo il proprio aiuto durante la manifestazione scrivendo a mototerapiarsm@gmail.com o tramite Whatsapp al 337 1010500. Informiamo, infine, che è prevista una riunione organizzativa martedì 9 Maggio alle ore 21.00 presso la Sala della Consulta a Cailungo.

