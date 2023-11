Tutti gli appuntamenti a Rimini fino alla fine novembre tra opera, musica, cinema, mostre ed eventi culturali, aspettando l’accensione delle Luci di Natale

Tutti gli appuntamenti a Rimini fino a fine novembre tra opera, musica, cinema, mostre ed eventi culturali, aspettando l’accensione delle Luci di Natale in tutta la città e al mare, a partire da sabato 25 novembre in piazza Cavour con inizio alle ore 17,30 e accensione alle ore 18.

Venerdì 24 e domenica 26 novembre al Teatro Galli va in scena il Don Carlo di Verdi, l’appuntamento che chiude la stagione d’opera riminese in un allestimento coprodotto da Teatro Comunale di Modena, Teatro di Piacenza, i Teatri di Reggio Emilia e il Teatro Galli. In scena la lotta spietata per il potere e il contrasto tra padri e figli con un cast vocale che raduna interpreti affermati. Sul podio dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini e del Coro Lirico di Modena il maestro Jordi Bernàcer, per la regia di Joseph Franconi Lee con le scene e i costumi disegnati da Alessandro Ciammarughi.

Sempre al Teatro Galli per la stagione di prosa 2023/2024 lo spettacolo di Andrea Pennacchi con Pojana e i suoi fratelli (30 novembre), mentre per la Sagra Musicale Malatestiana sale sul podio Antonio Pappano per dirigere l’ultimo Concerto sinfonico della stagione con la Chamber Orchestra of Europe e l’affermata pianista Beatrice Rana (28 novembre).

Ultima settimana per visitare, nell’ala di Isotta del Castello Malatestiano, la mostra-evento Queen Unseen - Peter Hince che racconta i Queen che non avete mai visto, svelando aspetti inediti e sconosciuti dell’iconica band che ha segnato la storia della musica rock, in esclusiva per l’Emilia-Romagna (fino al 30 novembre). Apre invece il 30 novembre la mostra sui disegni di Fellini realizzati tra il 1978 e il 1993 e provenienti dalla collezione di Daniela Barbiani, nipote del Maestro e sua assistente alla regia in quegli anni: Fellini Intimo al Palazzo del Fulgor.

Si sposta al Teatro degli Atti e sarà dedicato allo scrittore Italo Calvino il prossimo appuntamento con “Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) coi libri”, la rassegna della Biblioteca Gambalunga dedicata alla cultura contemporanea. Un omaggio al teorico della “leggerezza” a pochi giorni dal centenario della sua nascita (domenica 26 novembre) con Alessia Canducci e Alfonso Cuccurullo e le musiche originali di Federico Squassabia.

Venerdì 24 torna in Gambalunga l’appuntamento con “Voci dai fondi. La Biblioteca raccontata”, rassegna dedicata alla presentazione di studi e ricerche su esemplari e documenti conservati nelle collezioni della Biblioteca. Il primo incontro è presentato da un giovane storico dell’arte: Giuseppe Stefano Marchese, che dialogherà con Annamaria Bernucci, mentre l’appuntamento del 30 novembre approfondirà la conoscenza della comunità ebraica riminese e saranno illustrati i frammenti ebraici superstiti a Rimini.

Al Palacongressi di Rimini il mese di novembre continua ad essere ricco di congressi e convention, come) il 60° Congresso Nazionale SIR - Società Italiana di Reumatologia (fino al 25 novembre).



IN EVIDENZA



venerdì 24 novembre e domenica 26 novembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Don Carlo di Giuseppe Verdi

Approda sul palco del Teatro Galli ‘Don Carlo’, fra i titoli più impegnativi del catalogo verdiano sia per la ricchezza della partitura sia per la sontuosità richiesta per la messa in scena di un’opera ricavata dalla tragedia che Friedrich Schiller scrisse ispirandosi a fatti storici accaduti in Spagna a metà Cinquecento. Lo scontro tra un sistema politico oppressivo e l’aspirazione alla libertà individuale come il contrasto tra padre e figlio, attrassero Verdi nel comporre un’opera di vaste dimensioni presentata per la prima volta nel 1867 a Parigi.

Affollato il cast vocale che raduna interpreti affermati: il basso Ramaz Chikviladze (Filippo II re di Spagna), il tenore Matteo Lippi (Don Carlo, infante di Spagna), il soprano Maria Teresa Leva (Elisabetta di Valois), il baritono Hae Kang (Rodrigo, marchese di Posa) Il mezzosoprano Shay Bloch (La principessa Eboli) e il basso Strahinja Djokic (Il grande Inquisitore).

Sul podio dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini e del Coro Lirico di Modena il maestro Jordi Bernàcer. La regia è firmata da Joseph Franconi Lee con le scene e i costumi disegnati da Alessandro Ciammarughi che ha voluto ispirarsi allo storico spettacolo realizzato al Teatro dell'Opera di Roma dal grande Luchino Visconti. L’allestimento di Don Carlo nasce da una coproduzione che vede impegnati il Teatro Comunale di Modena, il Teatro di Piacenza, I Teatri di Reggio Emilia e il Teatro Galli di Rimini.

Orario: venerdì 24 novembre ore 20.00; domenica 26 novembre ore 15,30

Ingresso a pagamento Info: 0541.793811



biglietteriateatro@comune.rimini.itda sabato 25 novembre 2023a domenica 7 gennaio 2024

Rimini

Il Sogno del Natale

Il 25 novembre Rimini si accende a festa con “Il Sogno del Natale”, l’illuminazione coordinata lunga più di 90 chilometri diffusa in tutta la città, da Miramare a Torre Pedrera, passando per i borghi, il forese e il centro storico. Un Natale della tradizione, con una pioggia di fiocchi di neve blu fra soffitti di stelle, cascate luminose e soggetti natalizi. Ad accendere la magia del Natale, alle ore 18 di sabato 25 novembre, sarà un suggestivo conto alla rovescia che creerà l’attesa in pieno clima natalizio e che darà ufficialmente il via al cartellone di eventi del Capodanno più lungo del mondo. Dalle 17.30 circa in piazza Cavour inizia l’attesa fra acrobati e trampolieri luminosi e l’esibizione della MYO Mondaino Youth Orchestra. Il tutto culminerà intorno alle ore 18.00 con l'accensione delle luci.

Orario: dalle 17.30 alle 19.



dal 25 novembre 2023 al 7 gennaio 2024

Spiaggia di Rimini, zona sud, dal Bagno 1 al 63

Un Mare d’inverno

Passi, immagini, parole

Anche la spiaggia si illumina a festa regalando a turisti e riminesi una passeggiata in riva al mare in pieno clima natalizio. La duna che va dal bagno 1 al bagno 63 diventa una lunga passeggiata poetica, reinventando il paesaggio invernale attraverso un percorso sopraelevato, realizzato a protezione della spiaggia, e allestito con panchine illuminate con luci natalizie anche di notte e punteggiato da immagini fotografiche che raccontano il tema del mare d’inverno a cura di Piacere Spiaggia Rimini. La passeggiata di un paio di chilometri di fronte al mare diventa una vera e propria mostra collettiva open air offrendo non solo scatti dei più importanti fotografi del territorio riminese, ma raccontando anche, dal retro di ogni immagine, il mare d’inverno attraverso le parole di noti autori della cultura riminese.



a sabato 25 novembre a domenica 7 gennaio 2024

via Poletti - Rimini centro storico

Mercatino dei Sogni di Natale

Lungo la via Poletti fra il Bosco dei Nomi e il Fellini Museum, torna il Mercatino dei Sogni di Natale con le tradizionali casette di legno che ospitano le migliori aziende del settore artistico e tradizionale e food specializzato, a cura di CNA Rimini. Saranno presenti maestri di bigiotteria, ceramica, cuoio, oggettistica in legno, abbigliamento, carta, oggettistica di Natale, creme e saponi, lavorazione dei cristalli, vini del territorio della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini. Anche i più piccoli potranno divertirsi sui cavalli della giostra francese e potranno spedire le letterine a Babbo Natale.

Orario: dal lunedì al venerdì: 9 - 13 / 15 – 20; sabato 9 – 21; domenica e festivi 10 - 21

Info: 0541.760293 - 760211



25/11/23

Arco d'Augusto (luogo d'incontro) - Rimini centro storico

E' per te - Rimini in cammino contro la violenza sulle donne

All’interno della Rassegna Donne coraggio! E in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è proposta anche quest’anno la camminata per le vie della città, con ritrovo all’Arco di Augusto alle ore 16.00 e partenza alle ore 16.30. La camminata termina in piazza Cavour in concomitanza con l’accensione delle luci di Natale. La novità di questa edizione è proprio legata all’accensione delle luci, vista la frase di Leonard Cohen “C’è una crepa in ogni cosa, ed è da li che entra la luce”, scelta come titolo delle iniziative dedicate alle donne vittima di violenza. Orario: dalle 16 alle 18. nfo: 0541 704545

www.facebook.com/casadelledonnerimini/?locale=it_IT

26/11/23

Rimini, Piazza sull'acqua (partenza e arrivo)

La Sgambatella

Da sempre attenta ai diritti e alla parità di genere, per il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, UISP Rimini propone la 'Sgambatella'. Una camminata non competitiva aperta a tutti, giunta alla quarta edizione, con partenza e arrivo alla Piazza sull'Acqua, adiacente al Parco XXV Aprile e al Ponte di Tiberio, organizzata da UISP Comitato Territoriale di Rimini APS in collaborazione con Associazione Rompi il silenzio Onlus e il Settore di Attività Atletica Leggera UISP Rimini. La partecipazione, ad offerta libera sarà devoluta a favore del centro antiviolenza 'Rompi il silenzio'.

Orario: alle ore 9.00 ritrovo; 9.30 partenza Partecipazione ad offerta libera Info: 0541 772917 www.uisp.it/rimini

martedì 28 novembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Chamber Orchestra of Europe - Antonio Pappano e Beatrice Rana

74° Sagra Musicale Malatestiana - Concerto sinfonico

Il concerto sinfonico vede il debutto della giovane e affermata pianista Beatrice Rana che si presenta come una eccezionale convergenza artistica coinvolgendo i musicisti della Chamber Orchestra of Europe. Sul podio Sir Antonio Pappano, per un programma che oltre al concerto di Schumman, offre pagine di Elgar e Dvorak. In occasione del concerto il Bar del Grifone del Teatro Galli offrirà al pubblico la possibilità di gustare un aperitivo-cena prima di sedersi in sala. E’ necessario prenotare telefonicamente al nr. 345 255 0212 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

30/11/23

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Pojana e i suoi fratelli

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 - Turno D

Esordio al Teatro Galli per Andrea Pennacchi, che in Pojana e i suoi Fratelli porta in scena uno dei suoi personaggi noti al pubblico televisivo: una galleria di maschere per raccontare con ironia e iperboli uno spaccato della società, per guardarsi allo specchio.

Ore 21. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it





IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino al 23 dicembre 2023

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all’Astoria - Secondo tempo

Con oltre 120 iniziative in calendario e 28 associazioni coinvolte è iniziato il secondo tempo del “Ritorno all’Astoria”, il progetto che propone il riutilizzo dell’ex cinema riminese come hub culturale di comunità. A coordinare le attività del calendario sono l’associazione di promozione sociale Il Palloncino Rosso, con il contributo di Cooperativa Sociale Smart, Agenzia Piano Strategico e Smagliature Urbane. Gli appuntamenti della settimana: sabato 25 e domenica 26 novembre ore 10 mostra finale "Il gioco è l'arte dei bambini, l'arte è il gioco degli adulti" Alcantara APS; martedì 28 novembre ore 17 Laboratori teatrali - Mulino di Amleto Teatro APS, ore 21 "MUSICAL!"_Rimini Musical. Programma completo su: https://ilpalloncinorosso.it/astoria/

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria



fino a domenica 7 gennaio 2024

via Ortigara 35 - Rimini San Giuliano Mare

Villaggio degli Elfi

Un Villaggio tematico con laboratorio natalizio nel Giardino Ex Hotel delle Nazioni. Un percorso tra gli alberi dove i bimbi possono scoprire le casine degli elfi, i fantastici aiutanti di Babbo Natale e osservare l'interno di un’abitazione a grandezza naturale. Insieme ai Volontari dei Ci.Vi.Vo, i piccoli visitatori possono costruire una lanterna che potranno portare a casa e lasciare la letterina a Babbo Natale nell'apposita cassetta delle lettere. Tutti visitatori riceveranno biscotti natalizi e cioccolata calda.

Orario: lunedì e venerdì mattina 10.30-12.00 (su prenotazione per le scuole); martedì e giovedì pomeriggio 15.30 - 17.30 su prenotazioni scolaresche o privati; sabato e domenica 15.30 - 17.30 per tutti senza prenotazione; Ingresso a pagamento per i bambini 3 €, libero per gli accompagnatori.

Info: 392 7092600 - 335 6328378 www.facebook.com/sangiulianoamare/?locale=it_IT



Venerdì 24 e giovedì 30 novembre 2023

Rimini, Biblioteca Gambalunga, Sala della Cineteca

Voci dai Fondi. La Biblioteca raccontata

Per la rassegna volta a far conoscere il prezioso patrimonio storico-bibliografico della biblioteca e al tempo stesso valorizzare l'attività di ricerca degli studiosi, venerdì 24 novembre il giovane storico dell’arte Giuseppe Stefano Marchese, in dialogo con Annamaria Bernucci, metterà in luce la figura dell’artista e collezionista riminese Luigi Carlini e le sue incisioni custodite nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe della Gambalunga. Giovedì 30 ci sarà invece la presentazione di un raro volume a stampa del Cinquecento in caratteri ebraici pubblicato a Rimini dall’editore Gershom Soncino, custodito in Biblioteca e oggetto della tesi di laurea di Anna Teresa Celli che ne parlerà insieme ai docenti dell’Università di Bologna Guido Bartolucci e Emma Abate. Si approfondiranno la conoscenza della comunità ebraica riminese e illustreranno i frammenti ebraici superstiti a Rimini con Guido Bartolucci, ‘La presenza ebraica a Rimini nel 500’; Emma Abbate, "Books within Books": frammenti di manoscritti ebraici in archivi e biblioteche di Rimini; Anna Teresa Celli, ‘Gershom Soncino stampatore ebreo a Rimini’.

Ore 17. Ingresso libero, senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Info: 0541.704486 www.bibliotecagambalunga.it



24/11/23

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico

Laboratori e attività

Il Centro per le Famiglie propone laboratori che prevedono attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei bambini, per rinforzare la relazione tra adulto e bambini, condividendo esperienze e scoperte. Prossimo appuntamento venerdì 24 novembre (Iscrizioni da venerdì 17 novembre) con La pasta sabbia: dall'unione di sabbia e farina nasce un impasto dalla consistenza insolita. Laboratorio rivolto a bambini/e dai 23 ai 35 mesi.

Ore 16.30 Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria Info: 0541 793860



www.facebook.com/centrofamiglierimini/?locale=it_ITsabato 25 novembre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Il barbiere di Siviglia

Dopo i successi di Roma, Pisa e Livorno, Radio Play Live porta a Rimini il radiodramma comico dal vivo 'Il Barbiere di Siviglia', dall’opera di Gioacchino Rossini. Uno spettacolo divertente e interattivo per conoscere la magia del radiodramma, con voci, suoni e rumori dal vivo. I biglietti sono disponibili su:

www.eventbrite.itOre 21.00 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483



www.cinematiberio.itsabato 25 novembre 2023

Spiaggia libera, viale Ortigara, 78 - Rimini San Giuliano Mare

Warm Inside

Un percorso di adattamento al freddo, con incontri sulla spiaggia libera del porto di Rimini e possibilità di fare il bagno in mare, nei fine settimana fino ad aprile, per imparare a gestire il freddo, superare i propri limiti e scoprire tutti i benefici dell’esposizione controllata alle basse temperature.

Ogni appuntamento prevede: meditazione, preparazione, bagno, tisana e/o caffè.

Per la partecipazione è obbligatorio presentare il certificato medico sportivo non agonistico.

I non iscritti al corso Warm Inside possono partecipare ad un singolo incontro al costo di 15€ (preparazione + bagno) da pagare in loco.

Partecipazione a pagamento Info: 347 1224480



www.fluxomovement.it/warm-insidesabato 25 novembre 2023

Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A - Rimini Marina Centro

Open Day - Stretching e Mobility

Elen Souza e il suo team propongono una mattinata di allenamento per la salute della schiena, al Bagno 26 di Marina Centro.

Ore 9.30 Ingresso gratuito Info: 348 0981594



info@elensouza.comdomenica 26 novembre 2023

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri

La storica rassegna di lezioni magistrali e presentazioni di libri dedicata alla comprensione del mondo contemporaneo curata dalla Biblioteca Gambalunga. Nell'anno in cui Rimini si candida al titolo di Capitale italiana per la cultura per il 2026, la riflessione è dedicata al tema dell’identità culturale. Rimini è da due secoli nell’immaginario collettivo la città della spensieratezza, del divertimento chiassoso e artificioso. “Il peso della leggerezza” è il titolo del progetto per il 2023, con il quale indagare l’idea di “cultura” nelle discipline contemporanee partendo da questo tratto peculiare della nostra identità culturale.

L’appuntamento della settimana è con “L’irriducibile Calvino”. Reading con Alessia Canducci e Alfonso Cuccurullo (voci), Federico Squassabia (pianoforte). Un’attrice, un attore e un musicista pronti a rimescolare l’opera di Italo Calvino. Un viaggio tra pagine e suggestioni, in compagnia di alcuni dei suoi personaggi e della sua scrittura.

Un omaggio al teorico della “leggerezza” nell’anno del centenario della sua nascita.

Ore 17 Ingresso libero. Info: 0541.704486 www.bibliotecagambalunga.it



26/11/23

Rimini, Cast Oro Teatro – via del castoro 7

Lady Macbeth

God save the Queen

Evento a cura di Anomalia Teatro inserito nel calendario di ‘Donne coraggio’

di e con Debora Benincasa

Ore 17. Ingresso a pagamento. Prenotazioni: www.liveticket.it - prenotazioni@castoroteatro.it

Info: 0541 752056 - 351 7279633 (WhatsApp)



26/11/23

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto

Rimini Antiqua

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari. Orario: dalle 9 alle 18.30 Ingresso libero Info: 340 3031200



www.facebook.com/riminiantiquadomenica 26 novembre 2023

c.so d'Augusto (zona Arco d'Augusto) - Rimini centro storico

Domeniche ad arte

Mostra mercato denominata 'Domeniche ad Arte' in cui vengono esposti l'artigianato e l'hobbistica locale. A cura dell'Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.

Orario: dalle 10 alle 19 Info: 338 8270486



www.facebook.com/assartmorripizzioli?locale=it_ITdomenica 26 novembre 2023

Cinema Fulgor, Corso d'Augusto, 162 - Rimini

Colazione & Film al cinema Fulgor

La domenica mattina tornano “Colazione e film”: i grandi classici accompagnati dalla colazione offerta nell'elegante foyer del Fulgor. Sono proposti, all'interno delle due sale, due diverse pellicole la cui proiezione segue alla colazione. Appuntamento domenica 26 novembre con 'La regina d'Africa' di John Huston e 'Rapina a mano armata' di Stanley Kubrick. Prevendita on line su www.liveticket.it/cinemafulgor

Ore 10.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545

www.cinemafulgorrimini.it

26/11/23

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Yuku e il fiore dell’Hymalaia

Rassegna ACEC SDC Emilia-Romagna e Junior cinema 2023

Un film di animazione di Arnaud Demuynck, Rémi Durin, che invita a non cedere all’ansia.

Ore 15.00 e 17.00 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483



www.cinematiberio.itlunedì 27 novembre; 4, 11 dicembre 2023

Casa Ludica, via Bramante, 10 – Rimini

Social-Mente

Continuano gli incontri incontri per conoscere il mondo dei social e dei videogames e confrontarsi su strategie e strumenti educativi. I percorsi di "Social-mente" sono svolti in collaborazione con la Rete GAP Rimini e sono rivolti ad adulti con bambini da 6 a 10 anni. L'iscrizione è obbligatoria.

Questi gli appuntamenti:

lunedì 27 novembre: Rel-Azioniamoci;

lunedì 4 dicembre: Quali social?;

lunedì 11 dicembre: Video-giochiamo. Un fatto di rel-Azione

Il gruppo è condotto dalla dott.ssa M. Paola Camporesi, psicologa psicoterapeuta, consulente al Centro per le Famiglie e dalla Dott.ssa Elena Lucarella, psicologa Progetto Circolando della Cooperativa Centofiori, che lavora all’interno delle Dipendenze Patologiche di Rimini.

Orario: dalle ore 18.30 alle ore 20.30 Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria

Info: 0541 793860 (Centro per le famiglie)



www.facebook.com/centrofamiglierimini/?locale=it_ITlunedì 27 novembre 2023

Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico

Scandalo a Philadelphia

Un film di genere commedia di George Cukor con Cary Grant, Katharine Hepburn, James Stewart, Ruth Hussey, John Howard, Roland Young. I biglietti sono disponibili on line su: www.liveticket.it/cinemafulgor Per chi preferisce acquistare i biglietti in cassa, la biglietteria al Cinema Fulgor è aperta dalle 16:30 fino alle 21:00 tranne lunedì dalle 20:30 alle 22:00.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com



da lunedì 27 a mercoledì 29 novembre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Picasso un ribelle a Parigi. Storia di una vita e di un museo

La Grande Arte al Cinema

Realizzato in occasione dei 50 anni dalla morte di Pablo Picasso (Malaga, 25 ottobre 1881 – Mougins, 8 aprile 1973), il docufilm, diretto da Simona Risi su soggetto di Didi Gnocchi e Sabina Fedeli che firma anche la sceneggiatura con Arianna Marelli, si ispira a una celebre frase dell’artista: “Dipingere non è un’operazione estetica. E' una forma di magia intesa a compiere un’opera di mediazione fra questo mondo estraneo e ostile e noi”. Così, obiettivo del film è mettere al centro del racconto proprio questa grande magia e uno dei luoghi dove meglio la si può apprezzare, il Museo Picasso di Parigi. Il documentario segue due filoni narrativi paralleli. Il principale è quello del Museo. Dentro questa trama si sviluppa il ritratto di Picasso, la sua lunghissima vita, le contraddizioni del carattere, le mogli e le compagne, il tutto raccontato in stretta connessione con Parigi, la città che più ha amato e dove ha passato la maggior parte della sua esistenza. Sono inoltre raccontati aspetti ancora poco conosciuti del pittore, che solo oggi gli storici e gli storici dell’arte iniziano a indagare.

I biglietti on line sono disponibili su: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: lunedì 27 e martedì 28 novembre alle ore 21.00; mercoledì 29 novembre alle ore 17:00 e alle ore 21:00 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483



www.cinematiberio.itmartedì 28 novembre 2023

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor. Le giornate del martedì vengono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

martedì 28 novembre: La Voce della Luna di Federico Fellini (Italia 1990, 118′)

Ore 16. L'ingresso è incluso nel biglietto del FM Museum. Il solo ingresso al Palazzo del Fulgor prevede un costo di 2 €. Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it



martedì 28 novembre 2023

Cinema Settebello, via Roma 70 – Rimini

La valle dell'Eden

La rassegna del martedì dedicate ai classici del cinema

Film drammatico di Elia Kazan (1955) con l'indimenticabile James Dean. Tratto dal romanzo di John Steinbeck, racconta dei difficili rapporti familiari tra Cal, inviso al padre perché gli ricorda da vicino la moglie fuggita molti anni prima, ed Aaron, che invece è il suo figlio prediletto. Quando si scopre che la madre è viva e gestisce una casa di appuntamenti, le reazioni dei figli saranno contrastanti.

I biglietti on line sono disponibili su:

www.liveticket.itOre 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 57197



www.cinemasettebello.itmercoledì 29 novembre 2023

Rimini, Biblioteca Gambalunga Ragazzi

Di storia in storia. Storie sul tappeto

Letture a cura dei lettori volontari di Nati per leggere

Letture piccolissime per bambin* 0-18 mesi accompagnati da genitori o nonni

Ore 10. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 0541704485 da giovedì 23/11. Info: Biblioteca Gambalunga Ragazzi www.bibliotecagambalunga.it







MOSTRE



Fino a giovedì 30 novembre 2023

Fellini Museum (Castel Sismondo, Ala di Isotta), piazza Malatesta - Rimini centro storico

QUEEN UNSEEN - Peter Hince

I QUEEN come non li avete mai visti

Arriva a Rimini - prima e unica tappa in Emilia-Romagna e Marche del tour europeo - la mostra evento che rappresenta un viaggio nel mito dei Queen attraverso gli scatti di Peter Hince, storico road crew della band e assistente personale di Freddie Mercury. Lontano dalla luce dei riflettori, la mostra svela alcuni lati inediti e sconosciuti dell’iconica band che ha fatto la storia del rock, raccontata dall’occhio ‘fotografico’ di chi li ha conosciuti per davvero, vivendoci in simbiosi per oltre 10 anni. La mostra espone oltre alle immagini di Hince anche la ricca raccolta personale di memorabilia, abiti, accessori, strumenti musicali, dischi e documenti, tutti rigorosamente originali, di Niccolò Chimenti, uno dei maggiori collezionisti europei dell’universo Queen, tra i quali spiccano l’asta del microfono utilizzata da Freddie Mercury nel suo ultimo concerto, una chitarra autografata di Brian May, un piatto autografato e le bacchette della batteria di Roger Taylor, le mitiche bretelle di Freddie, uno dei costumi utilizzati per il video di Radio Gaga e molto altro. Completa l’esposizione la proiezione di video in gran parte rarissimi e ormai irreperibili anche sul web.

La mostra di Rimini è organizzata dalla Blu&Blu Network di Roma e dalla rivista Primafila Magazine, con il patrocinio del Comune di Rimini.

Orario: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato e domenica 10 – 19; chiuso lunedì non festivi. Ingresso a pagamento Info: 0541 793781 www.queenunseen.it



30 novembre 2023 – 28 gennaio 2024

Rimini, Palazzo del Fulgor

Mostra: Fellini intimo: disegni e parole

Alle ore 18 del 30 novembre viene inaugurata una mostra con quaranta disegni di Federico Fellini realizzati tra il 1978 e il 1993 e provenienti dalla collezione di Daniela Barbiani, nipote del Maestro e sua assistente alla regia in quegli anni. La raccolta di disegni viene esposta per la prima volta in Italia per iniziativa del Museum Fellini e della Cineteca del Comune di Rimini, dopo essere stati precedentemente in mostra al Guggenheim di New York, al Festival di Cannes, al Museo di Beaux Arts di Nancy, alla Fondazione Renault di Parigi e al Museo Puskin di Mosca.

Orario: dal martedì alla domenica, 10 – 13; 16 – 19 Lunedì 25 dicembre chiuso; lunedì 1° gennaio: 15 – 19. Info: www.fellinimuseum.it



Fino a febbraio 2024

Fondazione San Giuseppe, c.so d’Augusto, 240 – Rimini centro storico

Intrecci: Parole a colori

Una mostra gioco, a cura delle Associazioni La Bottega Culturale e Ludoteca delle Parole. Un’azione di co-progettazione di “Intrecci: relazioni e partecipazione per una cittadinanza accogliente” sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, realizzato con altre realtà associative del Terzo Settore: Ippogrifo, EduAction, Noi Donne, La Filigrana, SOS Taxi, Fondazione San Giuseppe e in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università̀ di Bologna sede di Rimini. Una mostra interattiva dedicata ai bambini dai quattro ai sette anni per giocare tra emozioni e relazioni; ad accompagnare i sentieri di parole e illustrazioni sono personaggi e musiche tratti dai libri di Fulmino Edizioni, casa editrice indipendente dedicata all’infanzia. “Parole a colori” è aperta alle Scuole dell’Infanzia e alle Primarie (I e II anno) del territorio, previa prenotazione a paroleacolori2023@gmail.com La mostra è attiva da novembre a febbraio e gli incontri sono dedicati oltre che agli Istituti scolastici, anche agli utenti del progetto Intrecci.

Info: paroleacolori2023@gmail.com

Comunicato stampa

Comune di Rimini



