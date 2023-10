Tutti presenti questa mattina i membri del Comitato di indirizzo del progetto SMaC Card alla riunione convocata presso la Segreteria di Stato per le Finanze

Su iniziativa del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti, è stato convocato questa mattina presso Palazzo Begni un incontro con i membri del Comitato di indirizzo del progetto SMaC Card, istituito ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Delegato 15 settembre 2022 n.130. Rinnovati dalla Delibera del Congresso di Stato n.7 dell’8 agosto 2023, erano presenti i rappresentanti delle Segreterie di Stato per le Finanze, per l’Industria e per il Turismo, del Servizio SMaC Card, di Poste San Marino S.p.A., OSLA, USC, USOT, UNAS, ANIS, UCS, Sportello Consumatori CSDL, ASDICO, dell’Associazione dei Consumatori e di ABS. Tra i temi all’ordine del giorno della riunione - oltre alla presentazione dei progetti realizzati e in corso di attuazione - il dibattito ha toccato settori specifici quali autoveicoli, carburanti, alimentari e tabacchi, temi che verranno ridiscussi a tavoli specifici dai rappresentanti dei settori interessati. Il Comitato ha infatti funzioni di indirizzo e, al suo interno, vengono discusse tutte le fasi, le azioni e le strategie per il consolidamento e la promozione del progetto.

c.s. Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio