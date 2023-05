"Tutto chiede salvezza": in scena lo spettacolo dei ragazzi del liceo Sul palco i ragazzi della 2^ liceo classico, 2 linguistico A e B della scuola secondaria superiore

"Tutto chiede salvezza": in scena lo spettacolo dei ragazzi del liceo.

La salvezza come esigenza di ciascuno che passa attraverso uno sguardo che accoglie, una mano che sorregge, un sorriso che allieta. Tutti abbiamo bisogno di salvezza si legge nel romanzo di Daniele Mencarelli “ Tutto chiede salvezza”. Così i ragazzi della 2 liceo classico, 2 linguistico A e B della scuola secondaria superiore con i rispettivi consigli di classe , dopo aver letto il romanzo hanno compiuto queste riflessioni attraverso l’esperienza della loro giovane età e hanno volto lo sguardo a loro coetanei che vivono lontano, dove studiare non è scontato e un quaderno costa tanto. Sono nati degli incontri con la scuola Luigi Giussani di Kampala in Uganda, collaborazione nata e realizzata attraverso l’associazione Avsi. Lo spettacolo presenta letture significative per i ragazzi e riflessioni maturate in loro , accompagnate da arte e musica che, nella sua semplicità, vuole essere un’occasione concreta di sostegno.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: