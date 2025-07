Tutto è pronto per la 18a edizione del San Marino International Arts Festival: dal 1 al 3 agosto, il Centro Storico si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto

Scatta il conto alla rovescia per la 18a edizione del San Marino International Arts Festival: l’appuntamento con uno dei weekend più ricchi di emozioni e bellezza del Centro Storico di San Marino, patrimonio dell’Umanità UNESCO, è dal 1 al 3 agosto. Sul sito www.smiaf.org è già disponibile il programma dettagliato degli spettacoli, concerti, workshop e laboratori creativi che animeranno le piazze e i palchi: un palcoscenico a cielo aperto, che conferma la sua vocazione internazionale, presentando oltre 30 artisti e artiste, provenienti da tutto il mondo.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): "Torna per il 18° anno consecutivo lo SMIAF – San Marino International Arts Festival, uno degli appuntamenti di punta che questa Segreteria e la Repubblica di San Marino propongono all’interno della programmazione estiva. Un evento di rilevanza internazionale, capace di attrarre numerosi turisti e di distinguersi nel panorama territoriale delle arti performative. Gli spettacoli proposti sono sicuro sapranno emozionare, coinvolgere e, quest’anno più che mai, stimolare la partecipazione attiva di cittadini. Un ringraziamento sincero va agli organizzatori per l’impegno e la passione che continuano a dedicare a questo progetto, agli artisti per la loro energia creativa e a tutti coloro che sceglieranno di vivere insieme a noi questi giorni di arte e cultura”.



Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura): “Smiaf rappresenta uno degli appuntamenti culturali più importanti del panorama estivo, una ricorrenza ormai consolidata. Grazie a un nutrito programma di arti performative, musica, workshop e molto altro ancora, il Festival contribuisce alla valorizzazione del centro storico e al coinvolgimento della cittadinanza in particolare delle nuove generazioni. Nel corso degli anni Smiaf ha saputo consolidare al meglio il proprio ruolo come spazio di sperimentazione e forte innovazione. Un grande laboratorio di idee dove ci si racconta al mondo attraverso arte e creatività”.



Annachiara Sica (Dirigente dell’Ufficio del Turismo): "SMIAF è da 18 anni una delle espressioni culturali più vivaci e significative del nostro calendario estivo. Un festival che parla un linguaggio contemporaneo e creativo ma allo stesso tempo capace di dialogare con il territorio, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio e curioso. SMIAF si è evoluto riuscendo ad innovare e sorprendere i visitatori edizione dopo edizione; è un evento che non solo arricchisce l’offerta culturale e turistica della Repubblica, ma contribuisce a costruire un’immagine dinamica e aperta della destinazione San Marino nel panorama internazionale. Un ringraziamento va agli organizzatori, ai volontari e a tutti coloro che, con passione e visione, rendono possibile ogni anno il festival". Il tema del festival 2025: “Oltre l’arte: spazi di partecipazione e cultura collaborativa”.

Per la sua 18^ edizione, lo SMIAF inviterà il pubblico a riflettere e partecipare attivamente a quello che si configurerà come “un grande laboratorio collettivo”. Il tema del festival di quest’anno è infatti la partecipazione, intesa come espressione personale, responsabilità sociale e azione condivisa. A 18 anni, infatti, si diventa cittadini, si entra nella vita adulta, si inizia a contribuire consapevolmente alla costruzione del mondo. Lo SMIAF vuole celebrare questo passaggio trasformando ogni spazio del Festival in un ambiente aperto e dinamico, dove installazioni, performance e opere d’arte non saranno solo da ammirare dai visitatori, ma da vivere e modificare, con il proprio agire.

In questa edizione, che ha come tema centrale la partecipazione, la partnership con Marlù si rinnova e si rafforza ulteriormente. Uno degli obiettivi principali del Festival rimane infatti quello di creare un network sempre più ampio e partecipato, in grado di mettere in relazione realtà emergenti e talenti diversi, favorendo lo scambio di idee, esperienze e competenze per sostenersi reciprocamente nella crescita e nella diffusione delle arti performative. Marlù, main partner dell’evento dal 2022, sosterrà il San Marino International Arts Festival 2025 rinnovando le borse di studio “Keep Dreaming”, pensate per premiare le realtà performative del territorio che si distinguono per capacità di coinvolgere la comunità, innovazione artistica e spirito collaborativo. Il contributo economico sarà destinato a finanziare progetti capaci di generare impatto positivo e partecipazione attiva, aiutando artisti e collettivi a realizzare o sviluppare sogni e visioni che contribuiscono a rafforzare il tessuto culturale e sociale della Repubblica di San Marino. Come dichiara Marta Fabbri, Co-Founder e Marketing & Communication Director di Marlù: “Partecipare significa dare forma – insieme – a visioni che ispirano, che uniscono, che lasciano un segno. Ed è proprio questo lo spirito che ci lega allo SMIAF: un festival che ogni anno riesce a trasformare San Marino in un laboratorio vivo di creatività e apre spazi reali di dialogo e condivisione. Con le nostre borse di studio Keep Dreaming vogliamo sostenere chi, attraverso l’arte, contribuisce a costruire una comunità più consapevole, perché noi di Marlù crediamo fortemente che i sogni, quando diventano esperienze collettive, possano generare un futuro concreto e migliore.”

Programma e ospiti

Tra gli artisti più attesi della 18^ edizione, meritano una citazione i Newen Afrobeat, il duo delle Fossick Project e Victor Murmuyo. In scena domenica 3 agosto al Campo Bruno Reffi, i Newen Afrobeat rappresentano una delle realtà musicali più interessanti del panorama internazionale. Provenienti dal Cile, formazione a 12 membri, la loro musica combina ritmi afro beat tradizionali, musica latina, funk in chiave moderna, creando un’esperienza sonora unica. Hanno appena conquistato il pubblico di uno degli eventi musicali più iconici al mondo: il Glastonbury Festival. Sabato 2 e domenica 3 agosto, lo SMIAF ospiterà in anteprima, nella suggestiva cornice di Piazza della Libertà, “Monkeybiz”, il nuovo spettacolo delle Fossick Project, duo creativo formato da Cecilia Valagussa e Marta Del Grandi. Sul palco, disegni artigianali, ombre, proiezioni su lavagna luminosa e musica dal vivo si fondono in un racconto senza parole. Cecilia Valagussa è un’illustratrice e fumettista italiana, autrice per la casa editrice Hoppipolla. Marta Del Grandi è una cantautrice milanese. Musicista di formazione jazzistica, il suo debutto solista “Until We Fossilize”, nel 2021, è uscito per l’etichetta britannica Fire Records. Mimo, clownerie, teatro fisico e una buona dose di irriverenza: è questo l’inconfondibile mix che Christian Casanova, in arte Murmuyo, porta in scena da oltre trent’anni, conquistando il pubblico di tutto il mondo. Artista cileno di fama internazionale, Murmuyo si distingue per la capacità di trasformare ogni spazio in un palcoscenico vivo, dove il confine tra artista e spettatore si dissolve in un gioco di improvvisazione continua, ironia tagliente e profonda umanità. Con uno stile inimitabile, Murmuyo invita il pubblico a lasciarsi coinvolgere, rompendo barriere e regole, per tornare a giocare, a ridere di sé e degli altri, ritrovando, in fondo, una verità semplice e universale: la bellezza di sentirsi parte di una comunità che condivide lo stesso momento, lo stesso stupore, lo stesso battito di mani.

Campo Bruno Reffi

Il Campo Bruno Reffi sarà come sempre il centro del Festival e il luogo dei suoi concerti serali. Sul palco, si esibiranno: ● Venerdì 1 agosto: i Roforofo Jazz, formazione parigina nata dall’esperienza di Martin Smith (Frères Smith), pronti a conquistare il pubblico con un mix di sonorità che richiamano Fela Kuti e Gil Scott-Heron, tra improvvisazioni jazz e rap old-school. Insieme a loro i Panjea, collettivo romagnolo capace di trasformare il reggae in un momento di condivisione e riflessione, e Hang The DJ, selezione imprevedibile di groove funk e beat incisivi. ● Sabato 2 agosto: i Ponzio Pilates, con la loro inconfondibile electrosamba. Sul palco anche Sandri, progetto cantautoriale del musicista cesenate Michele Alessandri. A chiudere la notte sarà il dj set di Volumetrica Vision, un’esplosione di groove tra funky, disco e boogie, pensato per accendere la pista e trascinare tutti in un rito collettivo all’insegna del ballo. ● Domenica 3 agosto: Oltre ai Newen Afrobeat, headliner e tra gli eventi clou del festival, saliranno sul palco il progetto di Tai Paz e il suo trio, che con un originale mix di ritmi afro, afro-brasiliani, jazz e latin propone un’esperienza sonora ricca di armonie e contaminazioni. La serata sarà chiusa da DJ-Sonzinho, protagonista della scena locale, che animerà il pubblico con un dj set colorato e coinvolgente, spaziando tra samba, funk, salsa, disco e cumbia elettronica. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.00 e nell’area dedicata sarà allestita una selezione di Street Food del territorio e dintorni per accontentare i gusti culinari di grandi e piccini.

Cava dei Balestrieri e Via Eugippo

Dal cuore della Germania, Lisa Rinne e Andreas Bartl di Circus Unartiq portano in scena in Cava dei Balestrieri, il venerdì e il sabato in doppia replica, uno spettacolo coinvolgente e poetico che gioca con il confine tra realtà e finzione. “Curtain Call” è un duetto acrobatico che sfida la gravità e rompe la quarta parete, fondendo acrobazie mozzafiato, trapezio ballant, palo cinese e musica dal vivo in un’atmosfera elettrica e sorprendente. Un’esperienza immersiva e indimenticabile. Appena sopra, Via Eugippo, ospiterà per il secondo anno consecutivo i MERCATINI SMIAF: 14 realtà artigianali e 2 street food, per allietare il soggiorno di tutti i nostri ospiti. Questo spazio sarà attivo fin dalla mattina di venerdì 2 agosto.

I “Sammarinesi” al festival e gli altri artisti di strada

Lo SMIAF ha da sempre un occhio di riguardo per i talenti del territorio, offrendo loro spazio e visibilità all'interno del programma. In questa cornice, si inserisce la puntata speciale e live di YOUTH CAST dal titolo “Ma che cultura è?”, che riunirà le voci di alcune tra le principali realtà culturali sammarinesi intorno a un tavolo, venerdì 1 agosto al Giardino dei Liburni, come Il Macello, Buone Nove e Rapublic, in un dialogo creativo e aperto al pubblico. Il festival ospiterà inoltre il reading musicale dei fratelli Francesco e Michele Ghiotti e la presentazione del “Libro dell’incertezza”, opera prima della giovane scrittrice sammarinese Alessia Paolini, a testimonianza del fermento artistico locale. A completare il quadro, le numerose incursioni degli artisti di strada che animeranno le piazze e i vicoli del centro storico con performance spontanee, tra musica, danza e spettacolo. In particolare: Anna Krazy, Di Filippo Marionette, Big Sammers, Micro-officina Clandestina, Fondazione Uniti per Crescere Insieme, Banda 21 Rulli, Il Circolino Teatro di Strada, Elena Argenti.

La collaborazione con altre realtà del territorio

Il programma 2025 riflette una rete di collaborazioni che si estende ben oltre i confini del festival. Tra queste, spicca quella con Artisti in Casa di Montegiardino, grazie alla quale domenica alle 17:45 si terrà il concerto teatrale di Antonio Ramberti, “Il treno in fondo al mare”. Un altro esempio significativo è la collaborazione con Davide Pagliardini, autore dell’immagine coordinata SMIAF per questa edizione ed il suo progetto di arte urbana Buone Nove, la cui “Mostra Collettiva” sarà allestita per tutta la durata del festival nella Galleria della Cassa di Risparmio. Infine, nelle giornate di sabato e domenica, il San Marino Green Festival e in particolare Federica Mecozzi e Gabriele Geminiani, arricchiranno la manifestazione con il loro workshop itinerante “Abbecedario dell’inutile”, con micro-racconti e narrazioni create attraverso oggetti di riciclo. Queste sinergie rafforzano il legame tra SMIAF e il tessuto culturale del territorio, contribuendo a rendere il festival una piattaforma partecipata, inclusiva e profondamente radicata nella comunità.

Area Benessere

Non solo arte, ma anche attività legate al benessere e alla cura di corpo e mente.. Nelle suggestive location di Via Donna Felicissima, l’Aula Magna delle Scuole Superiori e degli Orti Borghesi, sarà possibile prendere parte a corsi di Hata Yoga e AcroYoga. Ma anche godersi un trattamento shiatsu, al volto, di riflessologia e numerologia o massaggi olistici.

Partner

A sostenere la manifestazione anche quest’anno ci sono tante realtà tra cui ci preme ricordare: Marlù Gioielli, main sponsor dell’evento, Ecologia Sammarinese SRL, Energreen SRL, Carisp – Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Giochi del Titano SPA, SUMS - Società Unione Mutuo Soccorso, Birra Amarcord, SIT Group, La Chiara Srl, Gattei Impianti, Fisioterapia e Riabilitazione InFisio, Scootermania Di Mina Massimo, Fondazione Simoncini-Galluzzi, Koppe Vince Con Te, Hotel Quercia Antica. Media partner e sponsor tecnici sono invece Radio Gamma, San Marino RTV e Seriset.

Servizi E Festival Green

Consigliamo ai partecipanti di usufruire dei grandi parcheggi per auto presenti a San Marino, ricordando sempre l’area sosta per camper e per il free camping posta a 3 minuti di macchina - 15 a piedi - dal Festival, dotata di bagni/docce. Troverete quest’area allestita sempre presso l’Ex Tiro a Volo di Murata, sito in Via del Serrone 65. Lo SMIAF Festival è quanto più possibile attento alle tematiche ambientali e proprio per ridurre il suo impatto, ha implementato 3 speciali azioni: ✅ bicchieri personalizzati e riutilizzabili in plastica dura. Già da 4 anni è stata completamente eliminata la plastica usa e getta dalle nostre zone bar; ✅ nella principale location del Festival, Campo Bruno Reffi, potrete trovare colonnine d'acqua per la ricarica automatica di borracce o bicchieri ed inoltre saranno segnalate le principali fontanelle di acqua potabile presenti nel Centro Storico. ✅ i badge di artisti e volontari e i materiali di allestimento sono realizzati riciclando carta, legno, mobili e vecchie stampe del passato. Non rimane che invitarvi calorosamente a dare vita a questa edizione insieme a noi. Vi aspettiamo in Centro Storico!