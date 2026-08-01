Tutto esaurito al Teatro Galli di Rimini per la prima serata della 7a "Terrazza della Dolce Vita”



Sold out venerdì 31 luglio al Teatro Galli di Rimini per la prima serata di “La Terrazza della Dolce Vita”, 7a edizione, i salotti culturali di Simona Ventura e Giovanni Terzi - Sotto i riflettori, davanti a una platea di oltre 600 persone, si è parlato di turismo inclusivo e disabilità, social network e giovani e tanto altro, con Al Bano a chiudere in musica la serata - Gli appuntamenti proseguiranno fino al 10 agosto nel giardino del Grand Hotel (a ingresso libero, alle ore 18.30) – Questa sera, sabato 1 agosto, ospiti il Direttore del TG2 RAI Antonio Preziosi, il conduttore di “Mi Manda Raitre” Federico Ruffo, e l’attore Luca Barbareschi

La nuova edizione della "Terrazza della Dolce Vita" ha preso il via con uno straordinario successo di pubblico che ha riempito il Teatro Galli di Rimini.

La serata inaugurale di venerdì 31 luglio del salotto culturale ideato e condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi, ha visto la partecipazione di una platea gremita, con oltre seicento spettatori che hanno applaudito gli ospiti. Tra momenti di approfondimento, spunti di riflessione e intrattenimento, si sono alternati sul palco del Galli il Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, l’Assessore alle politiche per la Salute e alla Protezione Sociale del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda, insieme a Debora Donati, Presidente dell'associazione di volontariato “Insieme a Te”, e Valerio Tomaselli, Presidente della cooperativa “Amici di Gigi”, che gestiscono rispettivamente le spiagge inclusive “La Spiaggia dei Valori” a Punta Marina (Ra) e “Spiaggia Libera Tutti” di Rimini. Sotto i riflettori il dibattito si è acceso intorno al tema del turismo inclusivo e della disabilità argomenti di profonda rilevanza etica e priorità sociale, particolarmente cari alla Regione Emilia-Romagna che dal 2022 ha avviato il progetto pluriennale di turismo accessibile "In Emilia-Romagna c'è una vacanza per me - Welcome Everybody”. La serata è proseguita con Vincenzo Schettini il professore/influencer “dal ciuffo bianco” diventato un fenomeno web grazie al progetto divulgativo “La Fisica Che Ci Piace” seguito dallo scrittore Stefano Zecchi. L’esibizione di Al Bano ha concluso questo primo appuntamento della settima edizione de “La Terrazza”. La manifestazione si sposta stasera (sabato 1 agosto) nel giardino del Grand Hotel di Rimini, con il Direttore del Tg2 Rai, Antonio Preziosi, il conduttore di “Mi Manda Raitre” Federico Ruffo, e l’attore Luca Barbareschi, e proseguirà poi fino al 10 agosto, con il ricco calendario di incontri e grandi nomi (a ingresso libero, alle 18.30).

c.s. APT Servizi











