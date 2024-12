Tutto pronto per il Capodanno più lungo del mondo: al via il countdown per la tre giorni di concerti che traghetta Rimini verso il nuovo anno

Jelly Joyce e Irene grandi il 29 dicembre, Elio e le Storie Tese presentati da Roberta Lanfranchi il 30 dicembre, Vinicio Capossela, l’incendio al Castello e le feste diffuse in centro storico il 31 dicembre. E’ partito il conto alla rovescia per la tre giorni di feste e concerti che traghetteranno Rimini verso il 2025, dalla sera del 29 dicembre al mattino del 1° gennaio.

Si parte domenica 29 dicembre in piazza Malatesta alle 19,30 con Kelly Joyce che propone uno spettacolo che parte dal Jazz e finisce nella funk con un repertorio che spazia dai grandi protagonisti della musica per arrivare alle note inconfondibili dei successi di Kelly Joyce. Dalle ore 21 seguirà Irene Grandi, una delle artiste più amate del pop italiano con un concerto unico in cui ripercorre la sua lunga e brillante storia musicale iniziata nel 1994, arricchita dai nuovi singoli "Fiera di me” che dà anche il titolo al suo nuovo tour e “Universo”, che rinnova il sodalizio artistico con Francesco Bianconi dei Baustelle, già autore per lei di “Bruci la città” e “La cometa di Halley”.

Lunedì 30 dicembre si prosegue con il concerto coinvolgente e pieno di umorismo di Elio e le Storie Tese maestri di parodie, improvvisazione e interazione con il pubblico e di una creatività senza limiti per un viaggio attraverso il repertorio senza tempo da “La terra dei cachi” a “Supergiovane”, da “Servi della gleba” alle hit che mettono in luce le contraddizioni del nostro paese. A presentare il Concerto, RDS 100% GRANDI SUCCESSI con Roberta Lanfranchi, appuntamento in piazza Malatesta alle ore 21.

E si arriva alla notte più attesa, quella del 31 dicembre, con tante feste diffuse in contemporanea e che culminano con il concerto ‘Conciati per le feste’ di Vinicio Capossela (dalle ore 22,30 alle 00,20 in piazza Malatesta) e con lo straordinario spettacolo ‘doppio’ dell’Incendio al castello (alle ore 00,20 e alle ore 2.00). E non poteva esserci incontro più felice di quello fra il nuovo tour di Vinicio Capossela, che è un omaggio alla baldoria e alla tradizione delle feste, e la serata clou del “Capodanno più lungo del mondo di Rimini”.

Con Vinicio Capossela e il suo repertorio vasto e ricco di canzoni, lo spettacolo, che miscela musica, narrazione e teatralità, si trasforma in una grande festa che unisce reinterpretazioni di standard natalizi a composizioni originali e riscritture uniche, portando sul palco una collezione musicale arricchita da influenze variegate che vanno dallo swing italo-americano allo spirito delle tradizioni tedesche dello Schützenfest per arrivare alle rock ballad, al mambo e ai jingle natalizi. In apertura di serata in piazza Malatesta: Immagination floor, dj set e programmazione musicale dalle 19,30 e, dopo il concerto di Capossela, Disco Circus, dj set con Dj Fullnelson e Dj Capoz (da 00,40 alle 3.00), mentre alle 00,20 e alle 2 andrà in scena fra cascate di fuochi e colori, lo straordinario spettacolo dell’incendio al Castello.

La festa in piazza Cavour avrà come protagonista la simpatia e l’energia musicale di Roberta Lanfranchi, amatissima voce di RDS 100% GRANDI SUCCESSI, radio ufficiale del Capodanno di Rimini. Non solo, il palco di Piazza Cavour sarà animato dalla carica di Discoradio, emittente del gruppo RDS che propone le hit più ritmate dal ‘90 ad oggi e che farà ballare il pubblico con l’energia del DISCORADIO PARTY firmato Matteo Epis, Valentina Guidi ed Edo Munari (dalle 23,30 all’1.00). Ad aprire la serata in piazza Cavour, già dalle ore 18.00, DJset con Andre/Cardillo Dj, i giovani talenti della Rimini Music Academy e i dj della Paradiso Reunion. Dopo la mezzanotte, dall'una circa fino alle 03.00, la piazza sarà animata dalla squadra della Paradiso Reunion direttamente dalle dancefloor di tutta Italia con Late Night Grooves e i dj del club storico riminese come Gianni Morri, Max Padovani, Paolo Nhe arricchiti da un performer d'eccezione: il violinista Mark Lanzetta.

Sempre in piazza Cavour, ma nella splendida cornice della Sala Ressi del Teatro Galli, si rivive (dalle 23 alle 02.00) l’affascinante atmosfera dei jazz club degli anni ruggenti, con la musica dal vivo dei musicisti del Rimini Jazz Club, che si esibiscono in un repertorio di brani indimenticabili, e i ballerini di Lindy Hop, che animano la sala con esibizioni spettacolari e trascinanti, portando il pubblico direttamente nel cuore di quell’epoca ruggente per una serata di musica non stop nella quale si alternano musica live e djset. Altro luogo pulsante e pieno di novità per la festa del 31 dicembre sarà il giardino dell’Ala Moderna del Museo della Città che, dalle 24 alle 03.00, si trasforma in uno spazio di musica elettronica, arte e cultura con RIMINI ELECTRIQUE, un evento curato dal collettivo Acido Domingo. Ad ingresso libero, il programma musicale vedrà: Acido Domingo Soundsystem aka Feola & Colonna e Old Friends New Friends.

A rendere l’atmosfera ancora più creativa, tre artisti - Giacomo Drudi, Yopoz, e Blatta - realizzeranno un’esibizione di live painting sul tema “Rimini e Acido Domingo”. Un’esperienza unica e coinvolgente per iniziare il 2025 sotto il segno di musica, arte e cultura. Dalle 22 al teatro degli Atti prende il via un percorso folcloristico dai Caraibi centro e sudamerica con spettacoli, ritmi e costumi. Con la “caliente” animazione del gruppo Grancaribe e dj set con Rafael Nunez. Alla Domus del chirurgo, dalle 23, Back To The 90's: le hits degli anni 90 rivisitate in chiave acustica e al Museo della città, dalle 22, 30, Quartetto d'archi EoS, da Bach ai Led Zeppelin a cura di Rimini Classica, con tradizionale brindisi di mezzanotte (ingresso libero, prenotazione obbligatoria).

Il Palazzo del Fulgor apre le sue porte con Magma, ritratti di fine anno di Enrico De Luigi, dalle 22.00 a notte fonda un invito a riscoprire il corpo in una dimensione nuova, trasformata e sorprendente. Il progetto nasce come un omaggio al fotografo André Kertész, che negli anni Trenta a Parigi è stato il primo ad usare specchi deformanti per immortalare corpi femminili in composizioni che univano eleganza e sperimentazione visiva. In Magma, il corpo diventa un mezzo per esplorare non solo la forma estetica, ma anche la profondità dei soggetti coinvolti. Lo specchio deformante non è solo uno strumento tecnico: è un invito a guardarsi dentro con occhi nuovi, a celebrare la vulnerabilità e la forza che convivono in ogni corpo. Queste fotografie distorte e indefinite catturano il momento di transizione tra un anno che finisce e uno che inizia.

Visit Rimini e l’andamento delle prenotazioni alberghiere

"L'occupazione alberghiera a Rimini per il periodo 27 dicembre 2024 - 6 gennaio 2025 mostra una distribuzione più omogenea e spalmata delle prenotazioni rispetto agli anni precedenti, con un picco, ad oggi, del 70% di riempimento per il Capodanno. Questo risultato, nonostante la forte competizione con le località sciistiche che quest'anno beneficiano di abbondanti nevicate, sottolinea la capacità di Rimini di rimanere una scelta attrattiva anche durante le festività invernali. La città continua a distinguersi come meta ideale per soggiorni culturali, gastronomici e di relax, confermando il suo ruolo di riferimento nel panorama turistico".