Tutto pronto per il forum annuale del Tavolo Turistico Territoriale.

Si riuniscono domani tutti i membri del Tavolo Turistico Territoriale che per il terzo anno consecutivo il 29 luglio si ritroveranno a ragionare sul progetto di sviluppo turistico sinergico ideato dalla Repubblica di San Marino per il coinvolgimento del territorio circostante con l’appoggio delle Regioni Marche ed Emilia Romagna, dell’Organizzazione Mondiale del Turismo UNWTO e soprattutto del Ministero del Turismo italiano. Il Ministro del Turismo italiano Massimo Garavaglia, accompagnato da alcuni funzionari del ministero, sarà sul Titano in occasione dell’appuntamento a certificare il suo sostegno al progetto e a presentare le collaborazioni attivate. Numerosi gli interventi previsti da parte di autorità locali e internazionali, dal Segretario Generale dell’UNWTO Zurab Pololikashvili, al Direttore Generale di European Travel Commission Eduardo Santander, dal membro del Comitato Tecnico Scientifico del TTT Prof. Bernard Cova al Direttore Generale di Fondazione Ferrovie dello Stato Luigi Cantamessa che proporrà uno speech sul recupero del Treno Bianco Azzurro. Verrà mostrato l’avanzamento del progetto di marketing turistico The Lovely Places, verrà presentata l’iniziativa “Terra nostra” realizzata in collaborazione con San Marino RTV e verranno annunciati dai tecnici del Comitato Tecnico Scientifico idee e progetti per il futuro. L’appuntamento è per le 11 di domani 29 luglio 2022 presso il Centro Congressi Kursaal.

