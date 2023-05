Tutto pronto per il “taglio del nastro” del Padiglione San Marino alla Biennale di Venezia Il Segretario di Stato Andrea Belluzzi nell’occasione incontrerà autorità, imprenditori e diplomatici: “Sarà un momento particolarmente prestigioso”

Inaugura domani, venerdì 19 maggio alle 17 il Padiglione della Repubblica di San Marino alla 18. Mostra Internazionale di Architettura - La Biennale di Venezia. “OSPITE OSPITANTE” è la proposta sammarinese che trova la sua sede alla Fucina del Futuro (Castello, 5063b), Calle e Campo San Lorenzo, Venezia. L’artista Vittorio Corsini con “Coniugato al presente”, con l’attenzione del Commissario Riccardo Varini e del Vice commissario e Direttore degli Istituti Culturali Paolo Rondelli e dei curatori Michael Kaethler e Marco Pierini presenta, in linea con il tema proposto dalla 18. Mostra Internazionale di Architettura - La Biennale di Venezia “Il Laboratorio del Futuro”. Sarà un vero e proprio laboratorio di co-progettazione su tematiche legate all'ospitalità, parte di un progetto di ricerca internazionale e pluriennale, fondato su luoghi e bisogni reali. Il progetto vanta la collaborazione dell'Università degli Studi di San Marino e di FR Istituto d'Arte Contemporanea, azienda sammarinese che si conferma nel ruolo di organizzatore dopo l'esperienza maturata con la Biennale Arte 2022. Il Padiglione della Repubblica di San Marino sarà visitabile dal 20 maggio al 26 novembre 2023 ma l’inaugurazione è prevista per domani alla presenza della Segretario di Stato per l’Istruzione, la Cultura e l’Università Andrea Belluzzi che oltre a “tagliare il nastro” dell’esposizione coglierà l’occasione per incontrare, nella città del doge, personalità di spicco del mondo dell’arte, autorità, diplomatici e imprenditori. Andrea Belluzzi (Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura): “Il Padiglione di San Marino, situato nella splendida cornice di Sestiere di Castello è stato allestito grazie a un lavoro corale portato avanti da più anime. A tutti loro rivolgo un sentito ringraziamento. Nella sua storia San Marino è sempre stata una terra ospitale e il tema scelto da San Marino per questa Biennale è proprio l'ospitalità. Sarà un grande onore domani inaugurare questa meravigliosa opera”.

