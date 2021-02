Tutto pronto per l’Arengo delle famiglie di persone con disabilità

Sotto l’Alto Patrocinio degli Ecc.mi Capitani Reggenti e di tutte le nove Giunte di Castello, si svolgerà domenica 21 febbraio dalle ore 14.00 nel Centro storico di San Marino Città nel pieno rispetto delle precauzioni anti contagio, il presidio per celebrare il 13° anniversario della ratifica da parte della Repubblica di San Marino della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Il Programma della manifestazione si suddivide in tre momenti distinti: una prima parte dedicata agli interventi da parte dei famigliari, dei rappresentanti delle realtà organizzatrici e delle stesse persone con disabilità radunate sul Piazzale Domus Plebis antistante la Basilica. A seguire sarà celebrata la Santa Messa dal Vescovo Mons Andrea Turazzi. L’ultima frazione prevede la lettura di un Documento conclusivo e lo svelamento di una stele commemorativa alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti. A scandire i vari passaggi la musica dell’Artista violinista Akyko Yatani. L’Arengo delle famiglie di persone con disabilità è stato indetto con il preciso obiettivo di richiamare da un lato le Istituzioni a prestare maggior attenzione e concreto sostegno nei confronti di quei nuclei famigliari composti da soggetti più deboli, in particolare con gravi disabilità, e dall’altro invitare la comunità tutta a riscoprire la socialità discutendo e affrontando assieme le tante incognite che preoccupano nella fase post pandemica. Saranno presenti anche postazioni delle singole associazioni organizzatrici e al termine sarà offerta una merenda a tutti i presenti (anche per celiaci). Disponibili servizi navetta per persone con ridotta mobilità e il Servizio Funivia. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare

