Tutto pronto per la IV edizione del convegno “Occhio… alla superficie oculare”

Sta per partire la quarta edizione del convegno “Occhio… alla superficie oculare”, appuntamento annuale di rilevanza nazionale italiana, promosso dall’Istituto per la Sicurezza Sociale. Scopo della due giorni è fornire un aggiornamento teorico-pratico sulla diagnosi e il trattamento delle patologie della superficie oculare, grazie alla presenza di importanti relatori internazionali. Il convegno si compone di 3 strumenti formativi, corsi, sessioni e focus. I corsi sono incentrati su tematiche di grande interesse per tutte le categorie di oculisti, le sessioni sono approfondimenti di importanti tematiche nel campo della superficie oculare; mentre i focus partono dalla presentazione di un caso clinico per tracciare le linee diagnostico-terapeutiche delle varia patologie. Nel corso dell’evento verranno trattate tematiche attuali come ad esempio l’utilizzo delle tecnologie hi-tech, le news in tema di superficie oculare e i possibili collegamenti con patologie del distretto gastrointestinale. Una parte del convegno sarà infine riservata all’approfondimento di tecnologie diagnostiche come la topografia, l’aberrometria e l’OCT del segmento anteriore. Anche quest’anno i temi trattati sono trasversali ed evidenzieranno come la cura della superficie oculare sia strettamente collegata a numerosi distretti extraoculari. La partecipazione è quindi indicata anche per specialisti di altre branche come neurologi, gastroenterologi, ematologi, geriatri, medici di laboratorio, chirurgi plastici e dietologi. Responsabile scientifico del congresso è il dottor Alessandro Mularoni, responsabile del servizio di Oculistica dell’ISS.