Tutto pronto per la quindicesima edizione di Artisti in Casa.

Siamo arrivati alla quindicesima edizione di Artisti in Casa, un'altra tappa importante per il nostro piccolo, grande Festival. Sarà un'edizione sperimentale, sia per la scelta del cast artistico, sia per le modalità organizzative e logistiche diverse dalle passate edizioni, partendo dalle date: 11 e 12 ottobre, vale a dire rivolti più all'autunno che all'estate. Abbiamo deciso di tornare al "piccolo", all' intimo, dando ancora più spazio e respiro alla sinergia tra artista e pubblico negli spazi domestici che di colpo come ogni anno cambiano "destinazione d'uso", diventando contenitori emotivi, onirici, sensoriali. Le casette di Montegiardino saranno principalmente abitate da musica originale con realtà provenienti da tutta Italia e altri a km0 con generi e attitudini diverse tra loro.

Sabato 11 ottobre avremo quindi microspettacoli molto diversi tra loro, dalla musica classica con il giovanissimo Alessandro Mongiusti alle band che proporranno i generi più disparati come Crista, Minimarket, Nicolson, fino al cantautorato di Dario Canal, Worabbi, Pit Coccato, Reverendo Dave, Loste e alle performance d'avanguardia di musica sperimentale elettronica di Pietro Galvani e Michele Fraternali. Valentina Sciurti e Caterina Palazzi ci offriranno una interpretazione suggestiva sull'inferno di Dante mentre Ruben Camillas ormai veterano del Festival ammalierà il pubblico nella casa del prete con i suoi deliri di note e linguaggio. Metodo Catartico, duo sammarinese di cantautorato moderno, è stato scelto per rappresentare lo SMIAF, Festival autoctono col quale abbiamo avviato uno scambio di collaborazione artistica. Sara Jane, altra artista sammarinese in casa Don Muscioni, porterà un nuovo lavoro e sarà come sempre una delizia ascoltarla. La comicità é affidata al navigatissimo Gianni Bardi, mentre alla Bocciofila del paese avremo le performance di Ottopanzer circense dalla grande esperienza internazionale. Cosa farà Denis Campitelli é sempre una bellissima sorpresa di teatro: il romagnolo porta sempre risate e momenti emozionanti con le sue performance e i suoi monologhi. Intorno all'olmo della piazza le performance di live painting by Mary on Paint. Fiore all'occhiello di questa edizione Ermanno Cavazzoni, scrittore e poeta bolognese, sceneggiatore per Federico Fellini che offrirà nella sala al piano primo del Bar, uno spettacolo di parole e musica accompagnato da un duo di grande livello internazionale: Vincenzo Vasi e Giorgio Pacorig. Il concerto finale é affidato a Slavi Bravissime Persone, il quintetto al decimo anno di attività capitanato dal Presidente Nestor Fabbri si esibirà nella struttura posta nella piazza centrale alle 23,30 circa per poi ospitare gli artisti in un brano finale con jam delirante.

La domenica diventa Artisti in casa Kids interamente dedicata ai più piccoli. La giornata del 12 ottobre si intitolerà: "Il castello delle domande strambe" e quest'anno ai bambini verrà posto un quesito: "dentro o fuori?". Tantissimi artisti saranno pronti a fare questa domanda e ad incantare grandi e piccoli con le loro performance come Otto Panzer, Alessia Canducci in compagnia del Maestro Ramberti, La Cantante mascherata, Ute Zimmerman, *RaccontEma*_Emanuela Troncana la contastorie, La Dama Luminosa, Il Magico Toto, i Lettori con la valigia. A chiudere il Festival l'emozionante spettacolo circense di Talbó. Sei alla ricerca di storie sognanti e piene di avventure o vuoi scatenarti a ballare cantare ridere senza freno? Puoi fare entrambe le cose naturalmente in un pomeriggio denso di spettacoli entusiasmanti e poetici.

Giriamo le chiavi nella toppa allora! Artisti in casa é pronto, noi spalanchiamo le porte, voi aprite il cuore, il viaggio ricomincia...

