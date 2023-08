Tutto pronto per la terza edizione del San Marino Magic Circus

Saranno l’affascinante arte circense e la magia le protagoniste del prossimo weekend sammarinese. Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 agosto il Centro Storico di San Marino - Patrimonio dell’Umanità UNESCO - tornerà a riempirsi di magia, grazie alla terza edizione di San Marino Magic Circus. Con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo, e con la direzione artistica a cura del celebre illusionista Ottavio Belli, ideatore del Festival insieme a Dreamup Factory e all’Associazione Marciamela, il San Marino Magic Circus sarà ancora una volta un’esperienza di magia, giocoleria e comicità capace di incantare grandi e piccini, in un viaggio attraverso lo stupore e lungo un turbinio di emozioni che sapranno risvegliare il bambino che resiste nel profondo di ogni adulto.

Il momento clou sarà sabato 19 agosto alle ore 21.00, nella location di Campo Bruno Reffi, con il Gran Galà di Magia: uno show che mette al centro la fantasia e l’immaginazione, pronto a emozionare il grande pubblico. Oltre a Ottavio Belli, si esibiranno sul palco artisti di fama internazionale e volti noti del piccolo schermo come Luca Bono, Miguel Munos, Rocco Borsalino, Zio Potter. A condurre la serata il noto mago Daniele Lepantini, nome d’arte Mago Lupis. Non solo Gran Galà di Magia, Campo Bruno Reffi quest’anno ospiterà tutte le sere un main show: ad aprire le danze sarà proprio Mago Lupis, venerdì 18 agosto, con il suo spettacolo dal titolo “Il Trucco c’è ma non mi dona”.

Domenica sera invece, chiuderà il programma del Festival lo show della Compagnia Lucchettino; dopo i successi televisivi di Zelig Circus e la collaborazione col grande trasformista Arturo Brachetti, i comici Luca Regina e Tino Fimiani presentano uno show esplosivo che si basa sui loro migliori sketch, le gag più esilaranti e gli effetti magici più deliranti proposti in 20 anni di attività.

Conferma per questa seconda edizione è la serata dedicata alla musica e al divertimento, in programma per sabato 19 alle ore 23.00 a Campo Bruno Reffi: sarà tempo di Circus Party, un vero Dj set con la presenza di artisti e personaggi circensi, che durerà fino a tarda notte. Impossibile non farsi attrarre, poi, dagli spettacoli ciclici che animeranno per tutti e 3 i giorni il Centro Storico: ed è così che le principali piazze saranno invase da clown, acrobati ed altri strani personaggi, ognuno dei quali porterà in scena un pezzettino del proprio mondo.

Ad iniziare dal Circo Patuf e dal suo cabaret sopra le righe, che troverà casa nell’affascinante cornice di Cava dei Balestrieri, passando per Otto Panzer in Piazza della Libertà, simpaticissimo clown vestito da direttore di un improbabile e misterioso circo, ma anche dal Crazy Circus Show del Mago Fil in Piazza Garibaldi, oltre alla presenza di trampolieri, prestigiatori e giochi di luce. Lungo Via Eugippo il visitatore potrà incontrare tante proposte di pezzi d’artigianato e oggetti dedicati al Circo, grazie al Bazar del San Marino Magic Circus.

A Campo Bruno Reffi invece tutti coloro che raggiungeranno San Marino potranno rifocillarsi, grazie alla presenza di food truck. “Quest’anno abbiamo incentrato l’intera edizione sullo stupore. Che cos’è lo stupore? È qualcosa che avvolge i sensi e toglie il fiato, che fa volare verso il futuro – così descrive l’evento Ottavio Belli, Direttore artistico e showman di fama internazionale. Il filo conduttore del San Marino Magic Circus – continua – sarà l’arte del meravigliarsi: un susseguirsi di emozioni che sapranno lasciare un segno indelebile in ognuno dei presenti”.

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, per tramite di Fabrizio Raggi, intervenuto in conferenza stampa per la suddetta Segreteria: “San Marino Magic Circus da anni attira famiglie e turisti in Centro Storico sfruttando la magia del circo e dell'illusione. Abbiamo scelto di riproporre questo evento, confermando la direzione artistica di Ottavio Belli, proprio perchè i risultati che in termini di affluenza ha garantito sono di altissimo livello. I dati statistici ci dicono che le prossime settimane per il nostro turismo saranno molto importanti e San Marino Magic Circus contribuirà certamente a richiamare visitatori".

Tutti gli spettacoli del San Marino Magic Circus sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. Spettacoli a partire dalle ore 19.00.