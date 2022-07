Tutto pronto per Visionnaire, alla Cava dei Balestrieri un inferno di emozioni

Dopo il successo delle prime due edizioni ritorna nel week end, Visionnaire Peforming Arts Experience, lo show che unisce arte performativa, musica, danza ed effetti speciali. Dopo i successi delle prime due edizioni Visionnaire torna con un nuovo grande show immersivo in un’arena naturale unica al mondo: la Cava dei Balestrieri a San Marino. L’inferno di Dante nella visione onirica del Direttore Artistico Simone Ranieri che ha scritto e dirigerà “A riveder le stelle 2.0” si annuncia “magico” già dalla location che proprio in queste ore è al centro di un imponente opera di allestimento volta a stupire le persone che assisteranno allo show. Sono oltre 50 le persone coinvolte nel progetto, 20 artisti in scena, dozzine di tecnici, esperti di fuoco, scenografi, truccatori, costumisti e ingegneri certificatori delle installazioni, saranno all’opera nella Cava dei Balestrieri della Repubblica di San Marino per rendere perfetto Visionnaire 2022 e garantire un’esperienza totale agli spettatori che verranno catapultati nell’inferno di Dante. Artisti in scena nelle serate di sabato 16 e domenica 17 luglio con l’esclusiva possibilità di seguire anche le prove live di venerdì 15. Tra le pietre del Centro Storico Patrimonio dell’Umanità UNESCO, all’interno di un luogo simbolo della Repubblica di San Marino torna uno show che punta a coinvolgere a 360° gli spettatori che sceglieranno di farsi trasportare nei gironi dell’inferno dai numerosi personaggi che popolano i racconti della Divina Commedia. In realtà personaggi e parate animeranno anche altre aree del Centro Storico, soprattutto nelle ore che precedono l’evento concedendo agli spettatori la grande opportunità di conoscere i protagonisti di Visionnaire già dal loro arrivo in Centro Storico. Luci e buio, fuoco e stelle non spaventino, perché la narrazione dell’edizione 2022 assumerà una linea più romantica e porterà gli spettatori a vivere “il più spettacolare viaggio d’amore nell’inferno di Dante”. Nuove performance, nuovi artisti internazionali (molti dei quali protagonisti di celebri programmi televisivi), installazioni aeree ed effetti speciali, musica, proiezioni e arti performative uniche nel suo genere. [Digitare il testo] I biglietti sono ancora acquistabili sulle piattaforme online e presso Music Store al Centro Atlante di San Marino oltre che, la sera dell’evento, all’info point di Piazza Garibaldi. Biglietto a posto unico a 12 euro per sabato e domenica, a 5 euro per le prove del venerdì. Visionnaire è promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino e distribuito da Nextime Eventi ed è reso possibile dal supporto degli sponsor: Cool things, Energreen.sm, Dipas Agenzia assicurazioni UnipolSai San Marino, Antica trattoria e locanda Jole. Info al 0549.942552 o info@nextimeventi.com

c.s. NexTime Eventi