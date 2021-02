Uccisione dell'Ambasciatore italiano Luca Attanasio: il cordoglio della Segreteria di Stato Affari Esteri

Trasmesso il cordoglio della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri al Ministero degli Affari Esteri Italiano per la tragica scomparsa dell’Ambasciatore italiano presso la Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio e del militare dell’Arma dei Carabinieri, Vittorio Iacovacci che lo accompagnava nella missione che stava compiendo.

La Nota della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri riporta il profondo sgomento della Repubblica dinnanzi alla drammatica notizia e al vile attentato, avvenuto nell’ambito di un’alta azione di peacekeeping in questa martoriata area del Continente africano.

Nell’unirsi al lutto che ha colpito l’amico Governo Italiano, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ha inoltrato le più sentite condoglianze ai familiari e ai colleghi delle vittime.







Comunicato stampa

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri