Ucraina: ferma condanna del Partito Socialista per l'aggressione russa

l Partito Socialista, condanna fermamente l’ingiustificabile aggressione della Russia all’Ucraina, ed esprime la massima solidarietà e vicinanza al popolo Ucraino. Il Partito Socialista, ritiene che mai come in questo momento sia necessaria un azione forte e straordinaria della diplomazia di tutto il mondo. per fermare un conflitto che rappresenta una inaccettabile violazione del diritto internazionale che richiama alla memoria i giorni più bui del secolo scorso.

Cs Partito Socialista