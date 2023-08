Ucs: acquisti on-line, in tantissimi ci chiedono aiuto, ecco alcuni consigli per difendersi dalle truffe

Ucs: acquisti on-line, in tantissimi ci chiedono aiuto, ecco alcuni consigli per difendersi dalle truffe.

In questi giorni nonostante i più siano in ferie, in tantissimi si rivolgono a noi in cerca di aiuto. Sono infatti purtroppo molti i consumatori che lamentano di aver subito delle truffe, spesso si tratta di persone che si lasciano convincere dalla pubblicità ad acquistare questo o quel prodotto.

A San Marino, come in ogni altra parte del mondo, ci sono aziende che vendono on-line, molte sono virtuose ma purtroppo alcune no, queste ultime rischiano di gettare in cattiva luce tutto il comparto. Di conseguenza spesso non è facile per chi compra mettersi nuovamente in contatto con il venditore dopo aver effettuato l’acquisto, quando si tratta di ditte non troppo serie.

E quando il prodotto che viene recapitato a casa non risponde affatto alle aspettative, arriva la parte difficile perché se nessuno risponde diventa davvero arduo richiedere il rimborso.

È qui che entra in gioco Ucs che ogni giorno dà assistenza a decine di persone disperate perché timorose di aver gettato via i propri soldi.

Se nella pubblicità vengono magnificati droni supertecnologici, condizionatori ultraefficienti, aspirapolveri in grado di aspirare qualunque cosa, sono in molti ad accorgersi tardi di aver acquistato, stando a quanto riferiscono, poco più che dei giocattoli.

Con la crisi che colpisce duro anche 100 euro possono fare la differenza, il consiglio allora è sempre quello di ponderare bene i propri acquisti. Non tutti, purtroppo, possono acquistare ad esempio un condizionatore e prezzi molto bassi attirano quindi consumatori che altrimenti dovrebbero farne a meno. Il che rende ancora più odioso questo genere di pubblicità perché a farne le spese sono coloro che più di tutti pagano il prezzo dei rincari generalizzati.

Suggeriamo di diffidare dei prezzi troppo bassi e prima dell’acquisto di cercare i riscontri e le recensioni che fanno riferimento all’azienda.

È altresì buonissima abitudine, sincerarsi che il sito riporti contatti affidabili ai quali risponda effettivamente un operatore.

Dal canto suo lo Stato non può esimersi, visto anche il risvolto reputazionale che inevitabilmente si ripercuote a pioggia sul territorio, dall’emanare, previo confronto con le Assoconsumatori, norme snelle e realmente tutelanti o dal dare immediata attuazione a quelle di tutela del buon nome del Paese già in essere. Quindi auspichiamo che dopo la pausa di agosto si riprenda un confronto serrato con le Associazioni dei Consumatori per affrontare questa importante tematica.



Comunicato stampa

UCS

