Ucs, Asdico e Sportello Consumatori hanno incontrato il Segretario per l'industria per fare il punto sull'evoluzione delle norme a tutela del consumo

Lo scorso 5 maggio in rappresentanza delle tre Assoconsumatori: Olga Mattioli per UCS, Mirco Battazza per Asdico, Emanuel Santolini per Sportello Consumatori, hanno incontrato il Segretario per l’Industria Rossano Fabbri per fare il punto e passare in rassegna le normative recentemente entrate in vigore per tutelare con ancora più forza i consumatori e contrastare il fenomeno delle vendite non conformi che rischiano di ledere la reputazione del Titano. Risale per esempio allo scorso gennaio l’istituzione, con decreto n. 10 del 22 gennaio 2025, della Camera di Conciliazione dei Consumatori. Prima ancora, verso dicembre, è stata istituita l’Autorità di Vigilanza dei Consumatori il cui Presidente, nominato dal Congresso di Stato, è l’Avvocato Roberta Frascione, alla quale le tre Assoconsumatori chiederanno presto un incontro. Da un lato infatti la politica si adopera per eliminare le storture con provvedimenti via via più evoluti, dall’altro è vitale che le norme non restino scritte solo sulla carta. Questa è infatti la principale preoccupazione delle tre Assoconsumatori in un Paese che oggi vanta normative che, sebbene tardive, si possono considerare all’avanguardia ma che ha purtroppo ancora tanta strada da fare visto che ci sono società, pur non rappresentative del tessuto economico sammarinese ma con un giro d’affari importante, che continuano ad operare al limite della legalità. L’incontro con il Segretario Fabbri che si è mostrato disponibile ad un confronto fattivo, è stato il primo passo, tra l’altro abbiamo apprezzato la conoscenza delle norme con particolare riferimento alle parti organizzative e tecniche ancora da sistemare o da aggiornare: le sue volontà sono di mettere nelle condizioni le parti coinvolte ad operare con responsabilità ed efficacia di fronte a casi nuovi e truffaldini. Attediamo che gli uffici preposti ai controlli siano dotati dei giusti strumenti per intervenire in tutte quelle situazioni che è urgente sanare. Alla fine dell’incontro il Segretario per l’Industria ha assunto l’impegno di fornire, già nelle prossime settimane, le prime risposte ai quesiti posti dalle Assoconsumatori, ben consapevoli che questa annosa problematica per essere risolta ha bisogno del contributo di tutte le parti, nessuna esclusa.