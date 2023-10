UCS, ASIDCO e Sportello Consumatori uniti nel contrastare le truffe on-line: al via il corso per gli studenti delle quarte e quinte superiori di San Marino

Sabato 28 ottobre partirà il ciclo di lezioni contro le truffe on-line rivolto agli studenti delle quarte e quinte superiori di San Marino.

Un progetto che dà la possibilità di mettere a fuoco uno dei fenomeni più odiosi del nostro tempo, progetto fortemente voluto dalle tre Assoconsumatori: UCS, ASDICO, Sportello Consumatori, e subito accolto favorevolmente dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e dalla Dirigenza scolastica che non si sono lasciati sfuggire l’occasione di offrire questa opportunità ai ragazzi.

Sarà l’Information & Security Advisor Francesco Casadei a tenere il corso, un relatore d’eccezione dunque che metterà al servizio degli studenti la professionalità e la grande esperienza anche a livello internazionale. Non verrà proposta la solita lezione ma i ragazzi dovranno tornare a casa con un tesoro, una nuova consapevolezza nell’approcciarsi alle tecnologie con le quali hanno tanta familiarità.

Oltre agli indubbi benefici di cui la tecnologia è foriera, c’è un aspetto subdolo del quale ci si accorge tardi o non ci si accorge affatto. In questo modo è facile cadere nelle trappole nonostante non si sia degli sprovveduti.

Non si tratta infatti di essere giovani e inesperti perchè purtroppo i rischi anche per chi ha esperienza, sono sempre dietro l’angolo. Chi truffa lo fa di mestiere e ogni giorno studia per mettere a punto tentativi di frode sempre più sofisticati e all’avanguardia.

Nel mondo social dove tutto è bello e a portata di mano è difficile diffidare e il farlo richiede uno sforzo enorme e anche un allenamento continuo.

Quel che verrà proposto ai ragazzi non è pertanto un corso di alfabetizzazione informatica: i giovani, si sa, sono un passo avanti a tutti ma il loro essere avanti non deve in nessun modo comportare il rischio che possano finire calpestati da malviventi senza scrupoli.

Le tre Assoconsumatori esprimono soddisfazione per il lavoro fatto con la speranza, anzi la certezza, che gli studenti condivideranno con genitori e nonni tutto quanto apprenderanno durante il corso per costruire finalmente quell’argine che manca ed è mancato.



Comunicato stampa

UCS – ASDICO – Sportello Consumatori



