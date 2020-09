UCS avverte: attenzione a possibili truffe per multe in territorio italiano arrivate per posta ordinaria

Ci sono giunte innumerevoli segnalazioni di cittadini sammarinesi a cui sono arrivate multe per infrazioni stradali in Italia, prevalentemente su Bologna per transito in zone a traffico limitato".

Sono richieste di pagamento inviate per posta ordinaria, e non per raccomandata, con francobollo svizzero o olandese e senza nessun bollettino di pagamento, tutte inviate da uno studio legale di Firenze con delle coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento, questo risulta alquanto strano.

Normalmente la contravvenzione è pagabile, prima di tutto se viene recapitata a casa con raccomandata, poi devono essere ben evidenti e chiare le generalità dell’intestatario del veicolo, alcune sanzioni di mezzi intestati a ditte sono arrivateelevate a nome della persona fisica proprietaria della società, e infine è pagabile se la Polizia Civile o il Tribunale di San Marino notificano con un timbro l’arrivo della multa entro 360 giorni dalla sua emissione.

L’iter anomalo adottato dallo studio di Firenze potrebbe far pensare ad una truffa o ad un mancato recepimento delle norme sammarinesi.

Abbiamo già comunicato la casistica al Segretario agli Esteri e domani ci interfacceremo col Comandante della Polizia Civile.

Unione Consumatori Sammarinesi è a disposizione presso i propri uffici, tutti i giorni, preferibilmente previo appuntamento, presidente@ucs.sm o 3371010198, per raccogliere le ulteriori segnalazioni e assistere i consumatori in questa vicenda poco chiara e nel frattempo di non pagare nulla finché non ci sarà chiarezza su queste multe.

Comunicato stampa

Unione Consumatori Sammarinesi





