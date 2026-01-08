UCS: Corso di educazione finanziaria al femminile

Il prossimo 28 gennaio prenderà avvio il corso “Finanze al femminile: libertà e consapevolezza” organizzato da Unione Donne Sammarinesi, con il patrocinio della Commissione Pari Opportunità e con la stretta collaborazione di Banca Centrale e del Gruppo LEI dell’Università di San Marino.

Come anticipato durante la presentazione svoltasi in occasione delle iniziative per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, lo scorso 21 novembre, UDS ha deciso di promuovere incontri di formazione sul tema dell’educazione finanziaria con la consapevolezza che, affinché vi sia una vera e profonda emancipazione femminile, è indispensabile incentivare e sostenere l’autonomia economica. I dati ci dicono, infatti, che le donne in media guadagnano meno e investono meno rispetto agli uomini e talvolta non hanno neppure un proprio conto corrente personale: l’alfabetizzazione finanziaria può contribuire a ridurre tali disuguaglianze. Inoltre, troppo spesso emerge che il fenomeno della violenza di genere è reso ancor più drammatico da condizioni di violenza economica.

Resta indubitabile che, per le situazioni di difficoltà già in atto, solo lo Stato e le istituzioni preposte possono intervenire e dare il necessario supporto: l’azione pensata da UDS si pone semmai come forma di prevenzione, come ulteriore tassello di una necessaria presa di consapevolezza, affinché le donne possano migliorare la propria autonomia ed evitare di trovarsi in futuro in situazioni di rischio.

L’intento di questo primo corso, quindi, è fornire una formazione di base per la gestione delle proprie finanze. Si partirà con una riflessione sui gap culturali che portano spesso le donne a non prendere nella dovuta considerazione la propria indipendenza economica e i rischi di incorrere in forme di violenza economica, curata dal gruppo Lei (Laboratorio di Educazione all’Identità di Genere) dell’Università di San Marino, per continuare con una serie di approfondimenti mirati su alcuni aspetti della gestione dei conti correnti, dei piccoli investimenti e della pianificazione finanziaria anche di medio lungo termine, curati da esperte ed esperti di Banca Centrale.

Non si tratterà di un corso in senso stretto, non darà attestati, ma saranno quattro incontri informativi e formativi, aperti a tutte e tutti gratuitamente: chi parteciperà potrà inoltre fare domande anche in via anonima, grazie all’utilizzo di apposite applicazioni.

Gli incontri si terranno presso la sala Montelupo di Domagnano alle ore 20.30 nelle seguenti date: 28 gennaio, 11 e 25 febbraio, 18 marzo.

Per consentire a relatrici e relatori di impostare al meglio i propri interventi, è stato predisposto un formulario per le adesioni, che può essere redatto anche in forma anonima. Chiunque sia interessato può quindi compilarlo al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAWKF7RsMY65fHfcH2mMV-RjiNq-cDJtaU3mOxASnXyFcRmQ/viewform.

Si può accedere al link anche attraverso la pagina web di UDS: www.unionedonnesammarinesi.org.



