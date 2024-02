UCS: "Dilagano le truffe, un decreto delegato che si prefigge di offrire maggiori strumenti per contrastarle è un primo passo avanti"

La Legge sul Consumo, il cui testo è stato approvato all’unanimità in seno alla Commissione preposta, è rimasta per così dire incagliata in attesa della seconda lettura che rischiava di diventare un miraggio. Un déjà vu purtroppo già ‘visto’. Per iniziare a tutelare comunque diritti che altrimenti sarebbero rimasti senza, il Congresso ha adottato un decreto delegato che dà attuazione al testo di legge. Stabilire regole a tutela del Consumo è sicuramente funzionale a garantire sia i consumatori che le aziende sane perché è evidente che c’è una relazione tra le norme e le attività produttive che si sviluppano in un determinato territorio. Il decreto si prefigge di ampliare il ventaglio degli strumenti anche contro le truffe on-line, odioso fenomeno che sta dilagando qui in Repubblica: tantissimi ci chiedono aiuto anche dall’Italia, auspichiamo che il DD sia realmente compliant. Tra gli strumenti a disposizione del consumatore che ancora mancavano e che come UCS chiediamo da anni, c’è la class action e la possibilità per le associazioni dei Consumatori di rappresentarli in giudizio. Un passo avanti è dunque stato fatto nella giusta direzione poiché il Decreto toglie alcuni ostacoli nel denunciare determinate storture anche da fuori e istituisce presidi utili a perseguire eventuali truffatori; è chiaro che sarà sicuramente da tarare e ampliare quindi ci auguriamo che, così come è accaduto per altre norme, non rimanga fermo allo start per anni e che soprattutto le eventuali variazioni o aggiustamenti avvengano in sinergia con le Assoconsumatori attraverso un percorso condiviso. L’auspicio è che le Associazioni dei Consumatori, in prima linea nella difesa delle persone, possano essere messe nelle condizioni di operare al meglio, con tutti gli strumenti possibili, allo stesso modo devono essere rafforzati i controlli per cui anche le Forze dell’Ordine devono poter a loro volta disporre delle risorse e degli strumenti necessari per mettersi sulle tracce dei malviventi che tante vittime hanno mietuto anche qui in Repubblica.

c.s. Unione Consumatori Sammarinesi

