Ucs: emergenza truffe, attenzione a disseminare informazioni sui social

Negli scorsi giorni si è parlato di come sempre più persone vedono assottigliarsi le proprie risorse e devono rinunciare molto più che alle ferie, ma c’è giustamente anche chi può permettersi un periodo di svago e spensieratezza. Chi parte spesso lascia traccia del proprio viaggio sui social, forse ignorando quanto il farlo possa essere rischioso. L’invito di UCS è quello di prestare molta attenzione perché può accadere, e purtroppo spesso accade, che le informazioni disseminate sui social aprano la strada a ladri e a truffatori che generalmente non vanno in vacanza! Condividere le proprie informazioni riservate comporta infatti il rischio che a beneficiarne maggiormente siano proprio malintenzionati e truffatori. Questa estate si è caratterizzata per l’emergenza legata ai raggiri che sarebbe uno sbaglio pensare avvengano solo ai danni degli anziani, o delle persone più fragili. È facile farsi raggirare da chi carpisce la nostra fiducia perché è in possesso di informazioni su di noi che, solo chi ci conosce bene, potrebbe avere. Negli anni abbiamo imparato a difenderci dalle truffe delle carte di credito, diffidando da chi ci chiama facendoci credere di essere un impiegato della banca o della carta e, con la scusa di bloccare pagamenti inesistenti, tenta di entrare in possesso dei nostri codici. Esistono tuttavia truffe ancora più sofisticate, persone che riescono ad entrare nelle chat che abbiamo con un nostro caro e lasciare messaggi vocali, riproducendo esattamente la sua voce. Seguire le istruzioni di questi messaggi per qualcuno ha significato perdere parecchi soldi. Raggiri di questo genere sono avvenuti anche a San Marino ai danni non di anziani, come si potrebbe pensare, ma di giovanissimi. La regola d’oro per evitare inganni, se un messaggio ci pare strano, è sincerarsi che esso provenga dalla persona con cui abbiamo la chat, richiamandola al suo numero di telefono. Oggi la tecnologia può farci credere qualunque cosa ma se restiamo lucidi, se riflettiamo prima di agire, se non ci facciamo prendere dal panico, allora non abbiamo nulla da temere. Parimenti consigliamo di postare le foto dei viaggi una volta ritornati a casa. Lo staff di UCS è a disposizione, presso la sede di USL, per eventuali segnalazioni o richieste di supporto.

C.s UCS







