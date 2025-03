Ucs: gli strumenti normativi non bastano ma rappresentano un evidente passo avanti

Ucs: gli strumenti normativi non bastano ma rappresentano un evidente passo avanti.

Dal punto di vista dei Consumatori la Sessione Consiliare appena terminata ha dato parecchi frutti, essendo stati ratificati tutta una serie di Decreti che portano in dote maggiori tutele per i Consumatori. Un campo, quello della tutela, che UCS presidia da molto tempo e dunque non si può non guardare con favore alla nuova stagione che sembrerebbe essersi aperta. Gli strumenti normativi non bastano ma rappresentano un evidente passo avanti. Concordiamo inoltre con il Segretario di Stato quando afferma che sarà necessario verificare, partendo proprio dagli strumenti disponibili, eventuali distorsioni purtroppo ancora in essere. Sfortunatamente continuiamo a ricevere segnalazioni di persone che avrebbero voluto comperare un oggetto utile e di valore ma che invece si sono viste recapitare a casa tutt’altro. Segno che a fronte di tantissime realtà solide e serie, ci sono qui a San Marino anche furbetti bravissimi a far perdere le proprie tracce dopo aver aggirato il Consumatore con pubblicità di prodotti inesistenti, magari con nomi della ditta forse volutamente molto simili a quelli di chi invece opera in maniera esemplare e si vede suo malgrado inserito in dinamiche di reclami spesso dai toni giustamente concitati, dove però la ditta sana non ha altra colpa se non quella di avere un nome simile con recapiti raggiungibili. Da anni segnaliamo la problematica; dal suo insediamento la Segreteria preposta ha aperto un canale diretto di ascolto e siamo lieti di toccare con mano che, quanto condiviso in questi mesi, non sia caduto nel vuoto. C’è tuttavia ancora tanto lavoro da fare e auspichiamo che il dialogo che si è aperto possa proseguire per risolvere i problemi ancora sul tavolo. Ben venga infine la campagna di sensibilizzazione annunciata dal Segretario per l’Industria, perché ci sono ancora tantissime persone inconsapevoli dei propri diritti e non è giusto perderli per strada per dare vantaggi a chi, agendo in contrasto alle normative sul Consumo, getta anche fango sulla reputazione del Paese.

Unione Sammarinese Consumatori UCS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: