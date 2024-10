Ucs ha incontrato il Segretario Fabbri per fare il punto sulle vendite on line di merci non conformi

La mattina del 16 ottobre il Segretario per l’Industria Rossano Fabbri ha incontrato l’ Unione Consumatori Sammarinesi – UCS, per fare il punto sulle problematiche che si sono manifestate con le vendite on-line di alcune ditte con sede a San Marino. L’incontro era stato richiesto dalle tre Assoconsumatori congiuntamente, UCS, Asdico e Sportello Consumatori anche se, solo UCS ha presenziato. UCS ha così esposto al Segretario per l’Industria le problematiche legate alle vendite on-line che da anni si trova a gestire nel quotidiano. Sono tantissime le segnalazioni di consumatori che lamentano di non ricevere merce conforme a quella pubblicizzata e di non riuscire ad esercitare il proprio legittimo diritto al recesso. Il perché è presto detto: accanto ad attività più che serie, la maggior parte, ci sono anche realtà che traggono i loro guadagni dal non farsi più trovare dopo le vendite. Così, contrariamente a quanto disposto dalle normative, suddette aziende omettono di specificare i propri contatti. Sono ormai tantissime le persone che si sono rivolte a UCS e che per il suo tramite sono riuscite ad ottenere I legittimi rimborsi. Non è tollerabile tuttavia che ci siano società operanti sul nostro territorio che si avvalgano di politiche simili, ovvero a scapito dei consumatori e della reputazione stessa del Paese. Durante l’incontro il Segretario di Stato ha ascoltato con attenzione e richiesto ad UCS un report specifico con le casistiche più recenti, in modo da valutare possibili e urgenti soluzioni mettendo a disposizione la sua Segreteria. Confidiamo che tale sinergia sfoci in un risultato concreto.

Unione Consumatori Sammarinesi - UCS

