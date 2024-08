Ucs: i luoghi della cultura siano sempre più accessibili per le persone con disabilità

La cultura ha un valore e per quanto simbolico, deve avere anche un prezzo. Principio che forse il Consiglio Grande e Generale ha inteso ribadire bocciando l’istanza d’Arengo che chiedeva l’ingresso gratuito ai musei per cittadini, residenti e studenti dell’Ateneo sammarinese. Tuttavia, la sensibilità degli istanti nel porre al centro il tema dell’accessibilità ai musei, ci dà il la per riflettere su un argomento, purtroppo poco dibattuto, che riguarda una minoranza che corre continuamente il rischio di essere esclusa dal poter esercitare alcuni fondamentali diritti. L’ingresso ai luoghi della cultura è gratuito per le persone con disabilità e per i loro accompagnatori, tuttavia, questi luoghi e non solo, restano non del tutto accessibili, non soltanto a causa delle barriere architettoniche. Non tutte le strutture infatti possiedono rampe, scivoli o ascensori per permettere l’ingresso alle persone in sedia a rotelle. Ciò significa che ci sono persone semplicemente escluse dalla fruizione di parte del nostro meraviglioso patrimonio culturale. Ancora peggiore la situazione per i non vedenti che necessitano di percorsi alternativi, stessa cosa dicasi per i dispositivi in lingua dei segni per i non udenti. Di recente, giustamente, si sta sviluppando una marcata sensibilità nei riguardi di minoranze un tempo ignorate ma, forse perché non sfilano nelle piazze facendo rumore per reclamare i diritti, certi bisogni delle persone disabili rischiano di essere sistematicamente ignorati nonostante l’ottimo lavoro degli enti e uffici preposti che purtroppo non sempre hanno tutti gli strumenti per operare al meglio. Nel programma di Governo della XXXI legislatura si legge che il principale progetto di sviluppo culturale, sociale, turistico, economico e commerciale sarà la realizzazione del nuovo Polo Museale, auspichiamo che venga pensato con adeguati percorsi alternativi che ne rendano possibile la fruizione anche da parte delle persone diversamente abili. UCS vigilerà affinché questo accada e sin da ora chiede l’apertura di un tavolo dove confrontarsi su un tema che riguarda sì una minoranza ma che dà la misura del grado di civiltà di un intero Paese.

cs Unione Consumatori Sammarinesi - UCS