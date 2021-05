Ucs: innumerevoli gli attestati di stima per forze dell'Ordine da cittadini/consumatori

UCS per conto dei propri iscritti e a titolo personale del Presidente, Francesca Busignani, ringrazia, apprezza e riconosce lo sforzo delle forze dell'Ordine impegnate da sempre per garantire sicurezza e incolumità ai cittadini. Il Presidente UCS, in particolare, ha sottolineato il ruolo delle Forze dell’Ordine, unitamente al personale Sanitario, durante la pandemia: “In un momento di grande difficoltà per San Marino, da più di un anno a tutela della collettività. Doveroso rendergli onore e ringraziarli, soprattutto in un momento delicato come questo. Il sostegno all'azione delle forze dell'ordine e il riconoscimento dello sforzo profuso, per garantire la sicurezza delle persone e bloccare sul nascere eventuali atti vandalici o di teppismo urbano, deve essere sottolineato e supportato. l'arma più efficace di tutti i pubblici ufficiali, è e sarà sempre il dialogo, soprattutto dopo un anno di restrizioni e regole che purtroppo hanno creato forte nervosismo; ma laddove la situazione diviene insanabile, pericolosa per la comunità e preambolo di situazioni che potrebbero innescare dinamiche che andrebbero a minare la tranquillità della Repubblica, dei suoi abitanti o dei suoi ospiti; devono essere messe in campo tutte le azioni che normativamente possono essere fatte, affinché San Marino sia un luogo sicuro, tutelante e tranquillo.” Rinnoviamo pertanto come UCS l’attestato di stima alle Forze dell’Ordine per l’enorme lavoro che svolgono in maniera scrupolosa, con serietà e spirito di sacrificio. Servizio mai venuto meno, neppure nei momenti più difficili, grazie.

Unione Consumatori Sammarinesi –UCS