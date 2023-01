Ucs lancia l'allarme: i rincari delle utenze rischiano di creare sacche di povertà nel Paese

Ucs lancia l'allarme: i rincari delle utenze rischiano di creare sacche di povertà nel Paese.

I fari di Ucs sono costantemente accesi sui rincari delle utenze che stanno avendo conseguenze molto negative su famiglie e imprese. Dal canto suo la politica anziché mettere in campo reali aiuti per chi, stando così le cose, non riesce nemmeno più ad arrivare a fine mese, prosegue con dichiarazioni che a nulla servono se non a generare nuova confusione. Così se il prezzo del gas diminuisce, la politica avverte i cittadini di non gioire troppo di questa notizia. Perché? Per quale motivo? Ucs da tempo denuncia a gran voce che il susseguirsi degli aumenti non può giustificarsi con il solo fatto dei rincari della materia prima. Ci sono evidentemente anche ragioni non dette ed è ormai chiaro a tutti che AASS anziché rappresentare il valore aggiunto che è stata in passato, rappresenti oggi un peso i cui costi ricadono sulle spalle dei cittadini. I sammarinesi meritano chiarezza almeno su questo punto ed è tempo che chi di dovere spieghi loro come stanno le cose. Non è tuttavia solo questione di trasparenza, il grande rischio è che alle famiglie già in grave difficoltà, se ne aggiungano anche altre.

c.s. Ucs

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: