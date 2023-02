UCS: Proficuo il confronto con la Segreteria al Turismo, quella delle case non diventi una guerra fra poveri

Mercoledì UCS ha avuto un incontro con la Segreteria di Stato preposta all’edilizia sovvenzionata, nel caso specifico per le “case popolari”.

I fari sono rimasti accesi sull’edilizia sociale e sulla carenza di case, un problema che sta assillando tanti sammarinesi.

Dalla Segreteria è stata rappresentata una situazione veramente difficile con tantissime richieste, a molte delle quali non è sempre possibile dare risposte immediate.

Dal canto suo la Busignani ha ribadito il monito già lanciato in precedenza: “che quella delle case non diventi una guerra tra poveri”. “Bene guardare al reddito, che in ogni caso va rivalutato dopo 30 anni – ha aggiunto – ma si tenga conto anche di altri criteri quali ad esempio l’avere all’interno del nucleo familiare persone non più autosufficienti. Si metta mano a normative datate aggiornandone i requisiti”.

Segnali di apertura sono arrivati dopo l’incontro, così come fan ben sperare le recenti dichiarazioni del Segretario Pedini.

L’auspicio è che il confronto costante e la ricerca di sinergie su queste delicate e così importanti tematiche, sfoci in una soluzione che tenga in considerazione la tutela di tutti i diritti.



Comunicato stampa

Unione Consumatori Sammarinesi

