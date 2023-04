Ucs. Sale l’allarme per la costante risalita dei tassi di interesse

Sale l’allarme per la costante risalita dei tassi di interesse. Nella vicina Italia il rapporto mensile “Banche e moneta”, diffuso da Banca d’Italia, ha messo in luce che in un anno il costo dei mutui per la casa è più che raddoppiato e il tasso d’interesse viaggia sopra quota 4 per cento. Più critica ancora la situazione sammarinese dove è noto che i tassi sono considerevolmente più alti. L’andamento dei prezzi è determinato dalla politica di incremento del costo del denaro che la Bce ha inaugurato lo scorso anno e che mira alla lotta all’inflazione. A farne le spese sono, però, le famiglie che per acquistare casa adesso dovranno pagare molto di più, in un contesto peraltro di forti rincari generalizzati.

Chi invece ha già contratto un mutuo con tasso variabile, sta andando incontro ad una vera e propria stangata. Ed è per aiutare queste famiglie e fare in modo che non debbano rinunciare alla propria casa, con conseguenze devastanti per tutti, che UCS più e più volte ha chiesto di incontrare il Segretario alle Finanze e ABS. La proposta è quella di prendere spunto dalla vicina Italia dove la finanziaria prevede la possibilità per chi lo chiede e ha un mutuo prima casa fino a 200mila euro, di passare dal tasso variabile a quello fisso senza costi aggiuntivi.

Sarebbe auspicabile che il tasso fosse anche calmierato abbassando così in parte lo spread delle banche. Al momento non si è avuta alcuna risposta nonostante il problema assilli moltissimi sammarinesi e minacci di diventare una vera e propria piaga sociale considerato che oltre al mutuo, purtroppo tutto aumenta. Sono infatti evidenti le ripercussioni economiche per le famiglie con mutuo a tasso variabile che si sono dichiarate in difficoltà nel pagamento delle rate. Affinché quello dei tassi alle stelle non diventi un vero e proprio incubo, auspichiamo che la Segreteria preposta e Abs fissino l’incontro richiesto al fine di dare risposte alla cittadinanza e trovare doverose soluzioni. Dopo aver scritto richieste singole proprio al fine di ottenere un incontro, le tre Assoconsumatori faranno pervenire un sollecito congiunto.

