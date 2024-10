UCS: salute a rischio per il mancato interramento delle antenne a Cailungo e priorità della politica

UCS: salute a rischio per il mancato interramento delle antenne a Cailungo e priorità della politica.



Ognuno, si sa, ha le proprie priorità ed è sacrosanto che sia così. Uno Stato tuttavia ha priorità evidentemente oggettive. E quando si tratta di salute pubblica, niente deve avere la precedenza.

Purtroppo il tema dell’inquinamento elettromagnetico, a Cailungo, ha fatto registrare valori superiori alla norma ed è per questo che, poche settimane fa, c’è stato un incontro con il Comitato Antenne di Cailungo, UCS ed il Segretario con delega anche ai rapporti con l’AASS, Alessandro Bevitori.

In quella cornice, il Segretario si è preso un impegno importante, ha dichiarato infatti di ritenere il problema del mancato interramento delle antenne, una grave questione di salute pubblica e che portare per la ratifica in Consiglio il decreto che consente a Terna di interrarle, è un passaggio fondamentale ed ciò che manca per far sì che finalmente inizino i lavori.

Il decreto delegato 11 settembre 2024 n. 149 “Disposizioni per l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di trasmissione in alta tensione dell’energia elettrica in territorio ai fini del loro potenziamento e razionalizzazione” è in effetti approdato nel Consiglio di settembre con tanto di relazione. Ma è bastato uno sguardo all’ordine del giorno, prima ancora dell’inizio dei lavori, per capire che difficilmente si sarebbe arrivati a ratificarlo. Ora, se come il Segretario Bevitori ha affermato con convinzione, dopo la ratifica, non vi saranno ulteriori ostacoli per far partire i lavori di Terna, è fondamentale che ci si attivi e si faccia in modo che al prossimo Consiglio il decreto venga ratificato.

I componenti del Comitato Antenne unitamente a UCS auspicano che questo avvenga, ci deve essere consapevolezza su certe tematiche dove tutti remano dalla stessa parte per fare in modo che i cittadini siano tutelati e al sicuro e non esposti a gravi rischi che, dati e numeri alla mano, ne hanno messo e ne stanno mettendo a repentaglio la salute.



