UCS, sammarinesi costretti a recarsi in Italia per pagare le bollette e ricaricare il cellulare

Lunghe file di Sammarinesi ieri e negli scorsi giorni nella vicina Cerasolo per pagare le bollette delle rispettive case in Italia. Un servizio che da inizio anno non è più attivo qui in Repubblica assieme a tanti altri, come per esempio la possibilità di fare ricariche telefoniche. Tantissimi gli utenti che si sono rivolti a noi per cercare di capire le motivazioni di un tale disservizio. Ci sono tra loro anche anziani che non hanno modo di spostarsi in Italia e che quindi rischiano di dover pagare sanzioni dovute al ritardo nei pagamenti. La Segreteria competente ha rassicurato chi eroga il servizio, che da un giorno all’altro si è trovato senza spiegazioni a non poterlo più erogare, su una imminente soluzione e l’auspicio è quello che questa volta sia definitiva, visto che il problema si era già presentato lo scorso anno. Altrimenti il rischio, come Ucs ha scritto in una nota indirizzata alla Segreteria alle Finanze, richiedendo apposito incontro, è che piano piano vengano meno servizi importanti per i consumatori che a quel punto non potranno che rivolgersi all’Italia.

c.s. UCS