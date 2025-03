UCS: Tralicci dell'elettricità da interrare, governo e cittadinanza dialogano e si confrontano

UCS: Tralicci dell'elettricità da interrare, governo e cittadinanza dialogano e si confrontano.

Nel tardo pomeriggio dello scorso 4 marzo UCS ha preso parte all’incontro richiesto dal Comitato che da tempo si batte perché i tralicci dell’elettricità della sottostazione di Cailungo vengano interrati.

La richiesta di un gruppo di cittadini non è caduta nel vuoto e i due Segretari di Stato, rispettivamente per il Lavoro e per la Sanità, invitati a partecipare, sono intervenuti presso la Sala del Castello di Borgo accompagnati da alcuni tecnici, presenti anche i vertici di AASS, rappresentanti di varie Associazioni e esponenti di quasi tutti i partiti politici.

Segno che la volontà è quella di dare delle risposte.

Chi vive nei pressi dei tralicci, che da oltre venti anni svettano minacciosi sopra le case, chiede che finalmente vengano interrati. A preoccupare gli abitanti sono i limiti sopra soglia dell’inquinamento elettromagnetico per non parlare di quello acustico, specie in presenza di elementi atmosferici avversi. Nel corso degli anni tante persone si sono ammalate, sarà stato un caso? Evidenziati anche altri problemi relativi alla sicurezza che rendono la situazione emergenziale.

È stato lo stesso Segretario per il Lavoro, Alessandro Bevitori, a ribadire l’importanza di interrare quanto prima i tralicci che dalle sue parole emerge come siano una delle priorità del suo mandato.

Sulle tempistiche non ci sono certezze ma il Segretario Bevitori oltre ad affermare che il dossier tralicci ha la priorità, ha lanciato contestualmente l’appello affinché la cittadinanza sia ben disposta ad accettare una soluzione studiata nel dettaglio per garantire la sicurezza di tutta la collettività.

Un segnale questo che UCS accoglie positivamente, per oltre venti anni la voce delle persone è rimasta inascoltata, ora sembra invece di notare un cambio di passo, una vicinanza, un sapersi mettere in ascolto, che è proprio la base da cui partire per guadagnarsi la fiducia delle persone che, giustamente, dopo tanti anni, sono scettiche.

L’auspicio dunque è che questo sia il primo passo verso una definitiva soluzione e che anche in futuro la cittadinanza, di volta in volta, venga informata sullo stato dell’arte dell’iter che si sta portando avanti.



Comunicato stampa

Unione Sammarinese Consumatori - UCS

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: