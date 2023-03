UCS: truffe sulle Carte di Credito, nuova ondata

In questi giorni sta riemergendo una problematica che si pensava risolta tempo fa, legata alle truffe sulla carta di credito. Da molti mesi, infatti, è stata portata avanti, anche da UCS, una massiccia campagna per informare le persone sulle modalità in cui le truffe venivano perpetrate. In questo senso sono state profuse energie e investite risorse, salvo toccare con mano che purtroppo non si è mai completamente al riparo proprio perché ci sono persone che dalla mattina alla sera studiano e mettono a punto nuovi metodi per raggirare gli utenti. Metodi sempre più raffinati per cui malauguratamente è sovente cadere nell’odiosa rete delle truffe. Di qui la raccomandazione a non fornire mai i codici della propria carta, nemmeno se il numero da cui la chiamata proviene sembra essere noto o se la richiesta parte da una messaggistica identica a quella del proprio istituto. D’altro canto, è fondamentale che uno Stato sempre più tecnologico metta in campo importanti investimenti sulla sicurezza, facendo in modo per esempio che la Polizia Postale abbia gli strumenti per perseguire anche questa tipologia di criminali al fine, da un lato di restituire il maltolto alle vittime, e dall’altro di porre un freno a fenomeni che vanno a minare quella fiducia, a ben vedere irrinunciabile per chi opera nel settore bancario. Non si può pensare di abbandonare il consumatore nel compito di tutelarsi verso le truffe, da qui il sollecito a mettere nelle condizioni di poter operare al meglio tutti i soggetti impegnati in questo delicato compito.

c.s. UCS